Escasas horas después de que se le viera una reacción inesperada a Shakira frente a los periodistas que la asedian en su hogar preguntándole por Piqué, se conoció el comienzo de un capítulo más en el proceso de separación entre la cantante barranquillera y el futbolista catalán. En esta ocasión, una reunión sorpresiva y secreta, según revela la prensa de entretenimiento.

De acuerdo con el programa 'Chisme no like', que ha seguido el divorcio de Shakira y Piqué desde un comienzo, la barranquillera se llevó a sus hijos para San Diego, California, a pesar de la supuesta oposición del padre.



Lo llamativo es que el viaje coincidió con la gira futbolística que el Barcelona, equipo en el que juega Piqué, está llevando a cabo en el gigante norteamericano. De ahí, que señala el 'show' en mención, se llevará a cabo una 'reunión de emergencia'.



Una 'parada técnica'

Los famosos estuvieron juntos por 12 años. Foto: AFP, EFE

El programa en mención reveló una fotografía en la que se vería a Shakira y sus dos hijos, Milán y Sasha, en la ciudad californiana.



Según los presentadores, llamó la atención el destino de la barranquillera, pues tiene propiedades en otras partes de Estados Unidos.



"Muy misterioso, porque tiene casa en las Bahamas, tiene casa en Miami, porque Shakira, tenemos la potestad de confirmar, que está con sus hijos en la ciudad de San Diego, California”, comentó Javier Ceriani, conductor del 'show'.



Aunque se intuye que el viaje de Shakira es tan solo por motivos vacacionales, el programa afirma que habrá una reunión 'de emergencia' entre ambos.



“Tenemos novedad de último momento… Piqué va a hacer una parada técnica en San Diego también para encontrarse con Shakira", dijo Ceriani.



Estados Unidos, la antesala de la reunión de abogados

Foto: Instagram Shakira y Piqué

Dicha información de la supuesta reunión coincide con los rumores que hablan de que Piqué podría fichar por un equipo estadounidense, a pesar de que ha sido parte clave del proceso de pretemporada del club catalán.



Lo cierto es que el 4 de agosto, según versiones de prensa, se llevaría a cabo una reunión entre los abogados de Shakira y Piqué. Allí se definiría su futuro y el de sus hijos.

