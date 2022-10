Gerard Piqué no descansa. Su nueva relación, ya pública, con Clara Chía, le a generado nuevo acecho en las redes sociales y en la prensa mundial.

El futbolista no solo vive drama deportivo y personal, también laboral. De acuerdo con el 'paparazzi' Jordi Martin, quien ha seguido la separación de Shakira y Piqué desde el primer instante, Piqué se está quedando solo, incluso en sus lugares más seguros.



"Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos (su compañía) como antes, que no está tan comprometido con la empresa y que está habiendo un problema serio dentro de ella”, reveló Martin en el programa 'Socialité'.



“Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores se habrían marchado”, afirmó el 'paparazzi'.

La oficina de Clara

La nueva información que recorre la prensa internacional es la filtración de fotos de la oficina colectiva donde trabaja Clara Chía, que sigue en la empresa Kosmos, propiedad de Piqué.



En unas fotos compartidas por una cuenta fan de Shakira se pudo ver la oficina de Piqué y de Clara Chía Martí y se revelan algunos detalles.

En una de las imágenes, por ejemplo, se ve a la joven de espaldas, sentada frente a una computadora, sin ningún tipo de privilegios, por si se pensaba que tenía una oficina especial. Pues no, trabaja en un espacio colectivo con sus compañeros.



Pero, lo que más llamó la atención es que en la empresa aún hay fotos y cuadros de Shakira, como se ve en otras fotos filtradas.



Sin duda, un tormento para Clara, que tiene que ver a Shakira por todas partes, mientras intenta desarrollar su trabajo y evadir a los paparazzis..





