La separación del futbolista español Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira es un tema de nunca terminar y cada día se conocen noticias alrededor de la expareja.

Piqué tiene muchos problemas, tanto personales por la cuestión del divorcio, y profesionales, pues todo indica que no está cómodo en el Barcelona.



Shakira, hace unos días, fue noticia, pues rodó el video de su canción en Barcelona al lado de la figura de Ozuna.

Estudios, colegios y demás...



El defensa de la selección de España, se sabe, tiene nueva novia, se trata de Clara Chía Marti, una mujer joven, de 23 años, a quien conoció, pues trabajaba en una de sus empresas.



Mucho antes de que se diera a conocer que ella es la nueva novia de Pique borró las cuentas de sus redes sociales, pero se han filtrado algunas imágenes de ella, aunque no es que se conozca mucho.



Sin embargo, la prensa española la ha seguido la pista y se han revelado algunas intimidades de Chía Marti.



“Esa relación está súper consolidada, mucha gente está diciendo: ‘Se están conociendo, son las primeras citas’ y no, llevan juntos, me dicen, que por lo menos desde principios de febrero, me dicen que Shakira era conocedora de esas supuestas infidelidades”, dijo Adriana Dorronsoro en el programa El Verano.



El periódico Prensa Libre señala que Clara Chía Marti realizó sus estudios primarios en La Escola Frederic Mistral y el Institut Escola Costa i Lloberay la Escola Lleó XIII.



Luego, sus estudios universitarios los llevó a cabo en la Escuela Internacional de Protocolo de Barcelona, en la que se especializó en relaciones públicas y la organización de eventos.



Las prácticas de su carrera las realizó en la empresa Escriva´ Events, que organiza bodas importantes. Se conoció que Chía Marti se mueve por las altas esferas de Barcelona, un círculo social muy cerrado.



