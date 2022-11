Gerard Piqué y Shakira no consiguen descansar después de más de cinco meses de haber anunciado su separación.

El ahora exfutbolista y la cantante barranquillera siguen siendo blanco de la prensa de entretenimiento por cada movimiento que hacen.



En los últimos días, la noticia llegó por cuenta del último partido de béisbol de Sasha, uno de sus hijos, en Barcelona.



Ahora, con la inminente partida de Shakira y los pequeños a Miami, en Estados Unidos, la revista 'Look' revela detalles de cómo fue su último encuentro en medio de las difíciles negociaciones.



"A solas en la cocina: el momento en el que Shakira consoló a Piqué", titula el medio en su nota relacionada.



(Puede leer: ¿Piqué, y ahora? Revelan fotos por las que dicen que Clara Chía se aburre con él).

'El momento en el que Shakira consoló a Piqué'

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Captura de pantalla 'CHANCE', AFP

De acuerdo con la versión del medio mencionado, el día en el que pactaron el acuerdo del divorcio, todo fue muy civilizado en las negociaciones. Sin embargo, no habrían sido fáciles.



'Look' asegura que mientras los abogados conciliaban, Piqué y Shakira se fueron a la cocina de la casa que alguna vez fue habitada por ambos.



Allí, habría ocurrido un sentido abrazo que sirvió como 'último adiós'



"La artista terminó consolándole durante unos minutos en los que permanecieron a solas y sin injerencias externas con un sentido abrazo", reporta 'Look'.

#VÍDEO | Shakira y Gerard Piqué coinciden en el campo al finalizar el partido de béisbol de su hijo Milan https://t.co/hnAjyEI6ju pic.twitter.com/eSYEJ7K9d4 — CHANCE (@CHANCE_es) November 21, 2022

Hasta el momento, ninguna persona del entorno del exjugador y la barranquillera han confirmado ni negado abiertamente dicha información.

Más noticias

DEPORTES