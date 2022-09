Shakira fue la gran ausente de la reunión de los grupos de abogados, que discuten el tema de la custodia de sus hijos, Sasha y Milan, luego de la separación confirmada en junio pasado del futbolista Gerard Piqué.

La idea era que las dos partes se reunieran para tratar de llegar a un acuerdo, pero no sucedió ni lo uno, ni lo otro.



La cantante colombiana estaba dispuesto a presentarse ante los abogados, pero recibió una mala noticia, por la que decidió no asistir a la cita.

El caso es delicado



Resulta que Shakira se enteró de que será juzgada en España acusada de defraudar el equivalente a unos 15 millones de dólares en impuestos entre 2012 y 2014, por lo que la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de unos 25 millones de dólares.



Una juez acordó este martes la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada por seis delitos contra el Fisco en la Audiencia de Barcelona, donde residió cuando era pareja del futbolista Gerard Piqué.



Shakira ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía, más otros tres millones de euros en intereses, lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.



En mayo pasado, la Audiencia de Barcelona avaló enviar a la cantante a juicio, ante los indicios de que residía en España "de manera habitual" entre 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de una localidad cercana que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.

Shakira y Piqué Foto: Instagram: @3gerardpique



Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo fueron por "motivos profesionales, con una duración muy corta", excepto la temporada en que participó en el programa estadounidense "The Voice" (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).



La reunión entre los abogados tampoco surtió efecto, pues las partes no llegaron a un acuerdo.



