La separación entre Gerard Piqué y Shakira amanece este domingo con un nuevo capítulo en los medios de entretenimiento.

Después de que el diario 'ABC', de Madrid, publicara un artículo en el que se aseguraba que Piqué le habría negado un supuesto noviazgo con otra mujer a Shakira, y que ella le habría creído, ahora cobraron eco unas conversaciones que el programa 'Chisme no like' asegura que tuvieron los padres de ambos.



En ellas, un solo objetivo: la reconciliación del futbolista y la cantante.



'Por el bien de los niños'

La cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué en Instagram. Foto: Instagram: @shakira

De acuerdo con el programa en cuestión, el padre de Shakira, hospitalizado tras sufrir una caída, quiere que "Piqué vuelva con ella".



Asimismo, los padres del jugador le habrían dicho, según 'Chisme no like' que no quieren conocer a su supuesta nueva novia.



"Le dijeron que ni se le ocurra presentarle a la güerita- empleada novia- a ellos", aseguraron.



La presentadora del 'show' aseguró que "La misión que tienen los padres es que ambos vuelvan a estar juntos". Por tanto, afirman, "Se están compartiendo información para tratar de unir a sus hijos, por el bien de sus nietecitos Milán y Sasha".



Pique escuchando Inevitable de Shakira😏 pic.twitter.com/GPiG5DObhQ — CE Quiroz (@ce_quiroz16) July 13, 2022

Los presentadores afirman que las conversaciones entre los otrora consuegros son muy frecuentes.



"Piqué sigue muy triste y por eso llama la atención", dijeron sobre el supuesto video en el que se le ve escuchar música de Shakira al jugador.



Hasta el momento, después de prácticamente un mes de anunciar su separación, ni Shakira ni Piqué se han pronunciado públicamente al respecto.

