Gran expectativa se ha generado luego de que un reconocido paparazzi anunciara en sus redes sociales que va a contar detalles inéditos de la ruptura entre Gerard Piqué y la colombiana Shakira.

Mientras el futbolista se deja ver más a menudo con su nueva novia, Clara Chía Marti, a diario surgen nuevas informaciones sobre la ruptura con la colombiana.

'Le quitaré la careta'

Piqué le habría pedido un tiempo a Shakira tras un viaje que hicieron a Orlando.

Ahora el periodista y paparazzi español Jordi Martín, que ha seguido de cerca cada detalles sobre lo que sucede y ha pasado con la expareja, anuncia que dará detalles reveladoras en las próximas horas.



"Esta semana te quitaré la careta, Gerard Piqué. Le explicaré al mundo cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste”, dice Jordi en su cuenta de Twitter.



Pero no se quedó ahí, aseguró que ventilará dos supuestas infidelidades del futbolista, y calificó como "repugnante" la forma del engaño, según su información.



"Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una de 2016 y la de Clara Chía Martí, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño”, continuó.



Su posición es a favor de la colombiana. Incluso dice que ha estado en contacto con su entorno. “A todos los seguidores de Shakira, yo siempre he estado posicionado con ella. Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y a sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la prueba que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar”.



