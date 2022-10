El lanzamiento la semana pasada del nuevo sencillo de Shakira, "Monotonía", en colaboración con Ozuna, rompió varios récords, entre ellos el del ser el debut más grande en español en lo que va de año, pero hay algo más.

La esperada canción de la barranquillera tuvo más de 3 millones de reproducciones en las primeras 24 horas y debutó en el puesto 12 a nivel mundial en Spotify.



(Millonarios quedó al límite: así está la tabla de posiciones)

(Alberto Gamero, contra las cuerdas en Millonarios: 'Perdimos el rumbo')



Mientras que el video, que codirigió con Jaume de Laiguana, tuvo más de 20 millones de visualizaciones en el primer día de estreno, siendo el número uno en tendencias en Youtube, según recopiló la productora Sony en un comunicado.

¿Es verdad su interés?



Esto convierte a este nuevo tema, que lanzó tras su ruptura con el futbolista español Gerard Piqué, en el debut más grande en español de 2022, el debut femenino en solitario más grande en YouTube y el debut más grande de la carrera de Shakira.



Sin embargo, han pasado los días y en el ambiente hay algo raro. Hace un tiempo hubo un rumor de que Ozuna y Shakira tenían un romance o algo parecido, aunque ninguno de los dos lo confirmó.

No fue culpa tuya ni tampoco mia .......... Estoy enamorado de @shakira Me Voy Bye — Ozuna (@ozuna) October 22, 2022



Los mensajes cruzados entre ambos en redes sociales dieron para pensar que tenían alguna relación más que amistosa, pero a hoy no hay nada.

"Estoy enamorado de Shakira. Me Voy Bye". FACEBOOK

TWITTER



Eso no quiere decir que no sientan algo, o al menos se habla de Ozuna, quien en redes envió un mensaje en el que expresa que está enamorado de la barranquillera.



“"No fue culpa tuya ni tampoco mía........ Estoy enamorado de Shakira. Me Voy Bye", es el mensaje con el que dejó al mundo pendiente de una respuesta.

(Selección Colombia femenina Sub-17: cuándo y contra quién juega la final)(Selección Colombia femenina: las razones de su éxito en el Mundial)





Deportes