Gerard Piqué y Shakira anunciaron oficialmente su separación el pasado mes de junio. Durante todo este tiempo la expareja ha sido centro de atracción del mundo púbico y de los periodistas especializados en la farándula.

Piqué, ya se sabe, tiene un romance con Clara Chía Marti, una joven a la que conoció en su empresa Kronos, pues trabajaba allí.



Shakira se ha visto más ligada con sus hijos, Sasha y Milan, quienes son su vida y su principal motivo para seguir adelante.



Hace poco, se conoció el acuerdo al que llegaron en el tema de la custodia. Shakira se va a vivi con ellos a Miami y se habla que el viaje será después de Navidad.



La expareja coincidió en un evento en el colegio de uno de sus hijos, pero la relación no se vio muy amable, lo que confirma que está rota y que no se soportan.



Al menos eso hablan los medios de España, de Barcelona. El Nacional de Cataluña señaló que no se cruzaron palabra y estuvieron, durante el evento, muy alejados.

Alejados



"La escena fue incómoda para todos. El futbolista se sentó en una parte y la cantante en otra. Nuevamente intentaron no coincidir, además entraron a diferentes tiempos. Se saltaron la cola del resto de padres para evitar preguntas", se leyó en ese medio.



Se dijo que una vez terminó la celebración en ese claustro cada uno cogió su camino. Piqué salió raudo sin despedirse de nadie, mientras que la barranquillera sí lo hizo.



Pasó algunos momentos con las familias de los compañeros de sus hijos y con los profesores.

