La novela de la separación del futbolista español Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira agarra caminos diferentes, según los medios de ese país.

Desde que la pareja anunció que no continuaba junta, pues se ha desatado una ola de información que es comidilla diaria.



Muy concreta



Ambos ya han contratado los grupos de abogados para comenzar el proceso de la custodia de los hijos, Sasha y Milan, y el tema de los bienes.



Y en los últimos días se ha hablado de un posible arreglo entre ambos, algo así como un acuerdo entre Piqué y Shakira.



Pues bien, hay una persona en el entorno de la barranquillera que se ha mantenido al margen de todos estos problemas: Nidia Ripoll, quien es la mamá de Shakira.



Ripoll, que está encargada de la salud de su esposo, quien sufre quebrantos en los últimos días, tuvo una opinión sobre el tema de moda.



Ha dicho que le gustaría que Piqué y Shakira se reconciliaran. “Lógico”, señaló, y advirtió que su marido está mejor.



“Ahí está, mejorando día a día gracias a Dios. Gracias a ustedes por preguntar”, dijo y confirmó que espera que le den de alta muy pronto. "Todavía no lo sé... pronto yo creo. Este mes Dios quiera que sí”, contó.



Ripoll advierte que es un consuelo que su esposo vaya mejorando, luego de tanas noticias que se han presentado en los últimos días.



De igual manera, confirma que es un “consuelo” para su hija Shakira, pero poco se refirió al futuro de la cantante, quien quiere irse a vivir a Miami con Sasha y Milan.



“No tengo ni idea, no he hablado sobre eso”, precisó.



