El proceso de separación entre el futbolista del Barcelona Gerard Piqué y la cantante barranquillera Shakira se sigue llenando de nuevos detalles con el pasar de las horas.

Este viernes, mientras se conocían nuevas imágenes suyas entrenando con el Barcelona, salió a flote el supuesto contrato que habría firmado con la mujer con la que la prensa de entretenimiento indica que estaría saliendo.



Ahora, el hecho de que Nidia Ripoll (madre de la cantante) haya decidido hablar públicamente parece haberlo puesto de nuevo en el ojo del huracán.



Habla la mamá de Shakira

Piqué. Foto: Capturas de pantalla 'Socialité'

"Shakira no pasa por un buen momento. La separación de Gerard Piqué, rodeada de polémica, le está afectando. Pero todavía está más preocupada por el estado de salud de su padre, William Mebarak", reporta este viernes 'Okdiario'.



Según reseña el portal en mención, a la barranquillera la situación de su progenitor, quien sufrió una caída en las últimas semanas la tiene naturalmente preocupada.



"Está estable", le dijo la madre de Shakira a los medios de comunicación que se le acercaron frente a la clínica en la que está hospitalizado el padre de la cantante.



"Cuando lo digan los médicos", contestó cuando fue interrogada por la fecha de salida de su esposo del centro médico.



Aunque la mujer no se refirió directamente a Gerard Piqué, la mayoría de medios de entretenimiento rumorean que ya no le tiene el mismo cariño de antes.

