La novela del divorcio entre Shakira y Gerard Piqué continúa. Cada día se conocen nuevos y explosivos detalles de la relación entre la cantante colombiana y el futbolista español.



Hace poco se ha difundido un video, el cual han catalogado diferentes medios como 'la prueba reina' de las infidelidades del deportista. En este se ve a Piqué tomado de la mano de una mujer en un restaurante.

La puja de vive en los tribunales, pues la expareja debe resolver asuntos complejos como la separación de bienes y la situación del régimen de custodia de sus dos hijos, Milán, de 9 años, y Sasha, de 7.



Mientras tanto, el sitio 'Informalia' reveló nuevos detalles sobre la situación de Piqué y Shakira, con un elemento nuevo y clave.

La pareja llevaba junta desde el 2010. Foto: Instagram: @shakira

Se trata de la postura que tendría la artista con Piqué, de a cuerdo a palabras de personas cercanas a la artista recogidas por el medio.



“Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar los informes que encargó de Gerard. Ella no era ajena a la afición de su chico por el coqueteo, pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron”, dice la fuente anónima citada.



“Lo hacía ante los ojos de otras y otros. Eso sí, casi siempre en sitios privados, para que no se pudiera publicar ni una foto”, añadió.

'Macro informe Piqué'

Shakira y Piqué se conocieron en el 2010. Foto: Instagram: @3gerardpique

Pues se ha conocido que desde el círculo íntimo del futbolista culpan a Shakira y a sus cercanos de difundir el material para afectar la reputación del deportista.



Lo llaman, mediaticamente, el “Macro informe Piqué”, que no sería otra cosa que información relacionada con las andanzas del futbolista, con detalles que aún no han salido a la luz, y en poder de Shakira. Se dice que el mayor temor de Piqué es que le saquen todos "sus trapos sucios" en caso de no ceder a las exigencias de la artista.



“Tiene todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares”, le dijo el informante a Informalia.



“Piqué se ha buscado una mala enemiga. Y él lo sabe. La conoce mejor que nadie. Y tiene ira, rencor y recursos suficientes para complicarle la vida”, agregó la fuente sobre este documento secreto.



Por ahora, mientras el informe secreto se revela, tal como se especula, la expareja sigue en su proceso en los tribunales. La novela sigue.



