La separación del futbolista Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira no ha pasado a un segundo plano y ahora los dos se preparan para afrontar un tema clave en los estrados judiciales.

Ya se habla de que cada bando se alista para esta dura lucha, el tema de la custodia de los hijos, de los bienes y demás, que siempre es tan álgido.



(Miguel Ángel Borja: la insólita razón por la que no llegaría a River Plate)

(Shakira y Piqué: la estrategia con la que ella evita ir a la cárcel)



En España se señala que Piqué se arma con todo y que contrató al grupo de abogados Tamborero Abogados, que llevó la separación de la extenista Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana.



Shakira no se ha quedado atrás y ya tiene al bufete de Pilar Mañé, que es muy reconocido en cuanto a los temas de derecho de familia.



La barranquillera insiste en irse a vivir a Miami, pero eso no es tan fácil, pues debe de discutir con Piqué la custodia de Sasha y Milan o, al menos, llegar a un acuerdo para que no se presenten problemas.



Shakira tiene la intención de irse a EE. UU., pues en Miami tiene una mansión, que puso en venta hace tiempo. Recientemente paró la negociación.



Piqué no estaría dispuesto a renunciar a sus hijos, por eso es que el tema de los abogados será importante en los próximos días y hasta meses.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Piqué. Foto: Archivo particular / AFP

Nada es claro aún. Los hijos de la pareja siempre han vivido en Barcelona, allí estudian, tienen sus amigos. Además, los padres de Shakira ya viven en España.



Por el momento, lo único que se sabe es la contratación de los grupos de abogados por los protagonistas de la noticia, pero nada más, no hay nada fijo en el futuro de ambos.



Se dice que Sasha, Milan y Shakira estuvieron unos días en Cantabria y que se espera qué hará Piqué con sus hijos, pues ya debe de alistarse para entrar en la órbita de los entrenamientos del Barcelona.



(Daniel Martínez y Nairo Quintana siguen peleando en el Tour de Francia 2022)

(Tour de Francia 2022: así están las clasificaciones, luego de la etapa 4)





Deportes