Después de que se tornara tendencia que Gerard Piqué y Shakira podrían reencontrarse en San Diego, Estados Unidos, tras más de un mes de haber anunciado su separación, todos los ojos están puestos en el futbolista catalán y la cantante barranquillera.

Según adelantó el programa 'Chisme no like', la reunión se haría posible debido a que Shakira ya está en la ciudad californiana y Piqué, quien adelanta pretemporada con Barcelona, se encuentra en Miami.



A la espera de que se conozcan mayores detalles sobre esa incipiente versión de prensa, el mismo 'show', localizado en México, entregó nueva información sobre el futuro de la pareja.



Javier Ceriani, conductor de la franja, fue certero: "Piqué y Shakira se van a ir de vacaciones a Las Bahamas".



(No deje de leer: Jorge Valdano: 'Algunos futbolistas van al psicólogo por cuatro memes').

'Después viene la separación'

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Instagram Shakira y Piqué

Según se ha sabido hasta el momento, Shakira quiere irse a vivir con sus hijos a Miami, pues no tendría nada que la 'ate' a Barcelona.



Piqué, por su parte, argumentaría que los dos niños, Sasha y Milán, deberían quedarse en la ciudad donde han hecho toda su vida.



Versiones de prensa aseguran que el arreglo de su separación se daría en una reunión de abogados el 4 de agosto.



Entretanto, 'Chisme no like' dice que "Van en familia, a la casa de Shakira en Las Bahamas".



Según el programa, el viaje ocurriría después de la gira del club catalán. Es decir, que la ida a Las Bahamas no sería, en teoría, en julio, pues el Barcelona tiene partido con el NY Red Bull el sábado 30.



Eso sí, de acuerdo con los presentadores del 'show', después de eso, "Se tienen que ir a Barcelona para cerrar los detalles de su separación".



(No deje de leer: Daniel Cataño se sincera por su penal: 'Estaba en juego un apartamento').

Como te lo dijimos en #ChismeNoLike, #Piqué en un evento de #Miami para hacer una campaña con el #Barcelona, asimismo el futbolista hará una parada técnica en #SanDiego para encontrarse con #Shakira pic.twitter.com/OHKHT3mfGs — Elisa Beristain (@elisaberistain) July 20, 2022

La llegada a Barcelona

Facebook Twitter Linkedin

Piqué celebró así con Barcelona. Foto: EFE

Aunque el tema de la separación le ocupa bastante tiempo a Piqué, en el calendario del defensor central está la disputa del Trofeo Joan Gamper, que se disputará el 7 de agosto.



Si bien es cierto que Piqué es uno de los veteranos del Barcelona, puede que su situación personal le permita ausentarse de ese certamen que se juega en honor al fundador del club.



LaLiga, el torneo de la Primera División de España, empieza para el club el sábado 13 de agosto.



En esa fecha, Piqué enfrentará al Rayo Vallecano de Falcao, en el Camp Nou, sobre las 2 p. m., hora de Colombia.

Más noticias

DEPORTES