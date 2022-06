Los rumores sobre infidelidades desde hace tiempo acompañan la vida de las personas famosas. Sin embargo, uno de los escándalos más recientes fue durante junio de 2022, cuando Shakira confirmó su separación del jugador de fútbol Gerard Piqué.

Los medios españoles han señalado que esto se debe a una infidelidad por parte del futbolista, según el medio ‘Caústica’, “lo primero que se sabe de la otra mujer es que es una joven de 20 años, rubia, estudiante y modelo de protocolo”. Sin embargo, el motivo de la separación no ha sido confirmado por ninguno de los dos.



Aunque se quisiera creer que casos como estos no suceden tan seguido, la realidad es que la intimidad entre pareja es más complicada cuando se es famoso y las infidelidades se hacen públicas más fácil.



Especialmente en el mundo del fútbol, hay unas infidelidades que muchos fanáticos recuerdan a través de la historia.

Mauro Icardi, Maximiliano López y Wanda Nara

Este fue uno de los triángulos amorosos más mediáticos en el fútbol.



En un comienzo, alrededor de 2008, López y la modelo argentina Wanda Nara comenzaron una relación que eventualmente evolucionó a un matrimonio, en el cual tuvieron tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.



Durante los cinco años que fueron pareja, López siempre mostró su cercanía a Mauro Icardi, también jugador de fútbol, que se convirtió en una persona importante dentro de la familia.



Sin embargo, cinco años después, cuando la relación entre Nara y López acabó, no pasó mucho tiempo hasta que una nueva pareja se formara: Nara e Icardi.

Check out The Icardi, Maxi Lopez and Wanda love triangle. pic.twitter.com/VSUMjQBrMS — Adop3 Gbemi (@chaleymojo) October 18, 2021

De hecho, esta situación fue tan mediática que la pareja no solo recibió fuertes críticas, sino también un nuevo término destinado a los hombres que se involucran con las 'ex' de sus amigos: ‘Icardiar’.



Sin embargo, esto poco afectó a la pareja, pues en 2014 se casaron y tuvieron dos hijas: primero a Francesa y, después de dos años, a Isabella.

En la fotografía (izqueirda) se puede ver a Wanda Nara junto con Mauro Icardi. A la derecha, la cantante China Suárez. Foto: Instagram:@wanda_icardi / @sangrejaponesa

Pero la historia, al parecer, se repite. En el 2019, los medios argentinos comenzaron a mencionar rumores de separación de la pareja debido a una supuesta infidelidad por parte de Icardi con la cantante y modelo China Suárez.



Sin embargo, a pesar de que en algún momento la pareja incluso dejó de seguirse en redes sociales, actualmente se encuentran juntos.

Diego Forlán y Zaira Nara

Esta historia se trata de la hermana de Wanda y el futbolista uruguayo.



Aparentemente, la pareja estaba en preparaciones para su boda cuando Nara encontró unos mensajes en el celular del futbolista que indicaban una infidelidad con una presentadora.



Esto llevó a que Nara acabara con las preparaciones inmediatamente. Tiempo después, en el programa de Jey Mammon, la modelo comentó que otra situación que la puso a dudar sobre si quería o no casarse fue su edad.



“Era muy chica y tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Un día dije ¿a dónde estoy yendo? Tengo 21 años”. Según ella, había algo que no la hacía sentir cómoda: “Me iba acercando al momento y me daba miedo. Fue horrible”.



La modelo le informó a sus seguidores que no continuaría con la relación por medio de un tweet en el que escribió: “Menos mal que no me casé”.

Zaira Nara y Diego Forlán en Uruguay #FashionFridays17 pic.twitter.com/ZEIaro1c7f — El SUPER fan (@ElSUPERfan) July 18, 2014

Denis Glushakov y Darya Glushakova

El futbolista ruso estuvo casado con Darya Glushakova por casi 10 años.



Sin embargo, la relación acabó en el 2018 con un escandaloso video que grabó la propia Darya cuando lo encontró a él y a otra mujer en un sauna.



La mujer le comentó al medio británico ‘Mirror’ que el jugador sólo tenía una toalla, mientras que la mujer estaba desnuda: “Había vino y frutas”, agregó Darya.



El video se volvió viral en redes sociales, por lo que generó un gran escándalo.

Cristiano Ronaldo

Uno de los jugadores más importantes en el mundo también ha sido señalado de cometer una infidelidad a su pareja, Georgina Rodríguez, cuando apenas estaban comenzando su relación.



La modelo portuguesa Natacha Rodríguez le comentó al medio británico ‘The Sun’ que, aparentemente, ella y Ronaldo comenzaron a hablarse por Instagram después de que ella le mandara una foto de sus glúteos.



Supuestamente, la modelo y Ronaldo hablaron por algunos meses antes de que él la invitara oficialmente a su apartamento en Lisboa en el 2017. Fue en ese momento, aparentemente, donde la pareja mantuvo relaciones.

Desde entonces y por lo que le comentó a ‘The Sun’, el futbolista la bloqueó de todas sus redes sociales, lo cual le causó “mucho dolor”, tanto así que ha comentado que le tomó cuatro años superar su encuentro juntos: “Siempre habrá un antes y después en mi vida con Cristiano y el sentimiento de que pudo haber pasado algo más entre nosotros”.



Además, la modelo también aprovechó la entrevista con el medio para hablarle a Georgina, mujer con la que el futbolista ha construido una familia actualmente, a quien le advirtió que “podría pasarle lo mismo”.

Actualmente, su familia está conformada por Goergina, Cristiano y sus cinco hijos. Foto: Instagram @Cristiano / Instagram @Georginagio

Carlos Tévez y Vanesa Mansilla

El futbolista argentino conoció a su pareja, Vanesa Mansilla, cuando ambos tenían 13 años. Sin embargo, no fue sino hasta que cumplieron 18, en 1997, que empezaron a salir, pero se consideraban un amor de toda la vida.



Durante el muy largo noviazgo, Tévez fue titular en los medios en varias ocasiones debido a las infidelidades que, usualmente, llevaban a que la pareja se separara momentáneamente.



La primera ocurrió en 2003, mientras Mansilla esperaba su primer bebé, con la modelo Natalia Fassi, con quien fue fotografiado.



Después, durante el 2010 y el 2011, se pudo ver al futbolista con la modelo Mariana Paesani y la actriz Brenda Asnicar. Sin embargo, parece que en ese momento estaban separados.

Brenda Asnicar y Carlos Tévez para revista Paparazzi, 2011 pic.twitter.com/iBWLNdLBx1 — FamososArgentina (@arg_beauty) August 21, 2020

Poco tiempo después volvieron a estar juntos. El futbolista ha hablado sobre lo que le costó que la mujer lo perdonara: “Uno se equivoca a veces por la fama y no se da cuenta de que al lado tiene una mujer de oro”, le comentó a Susana Giménez durante un programa de televisión.



Para 2016 la pareja finalmente se casó y hasta el día de hoy siguen juntos, incluso se puede ver a la feliz unión en la serie documental de Netflix ‘Apache: la vida de Carlos Tévez’.

Tévez engañó a su actual esposa más de tres veces. Foto: Dario Batallan / AFP

