Arrancó septiembre y el futbolista español Gerard Piqué sigue envuelto en uno que otro escándalo producto de su traumática separación de la colombiana Shakira.

Mientras se avecina la disputa legal, con temas trascendentales para la expareja como la custodia de sus dos hijos y la repartición de los bienes, el futbolista se somete a diario a la presión mediática y al asedio de los paparazzis.



Fue así como fue captado recientemente con su nueva novia, Clara Chía Marti, en unas fotos que le han dado la vuelta al mundo.

La historia secreta de las fotos

Pique y Clara se habrían conocido en la empresa de la que él es dueño. Foto: Instagram: @shakira @ 3gerardpique

Las imágenes reveladoras y que confirmaron la relación de Piqué con Clara fueron obra del reportero y paparazzi que ha estado siguiendo las huellas de Piqué, cada movimiento, para encontrar sus exclusivas.



Se trata del español Jordi Martín, quien en charla con 'Hola', donde salieron publicadas las fotos, contó detalles de sus pericias para dar con ese registro fotográfico tan buscado por todos sus colegas.

Jordi contó detalles de lo que presenció en aquella boda de Albert Pedré, amigo del central, con Anna Tormo, en la que fue captado Piqué.



Dijo que la boda parecía que fuera de Piqué y no de su amigo, pues el lugar estuvo blindado para proteger la privacidad del central del Barcelona.



"Le pidió al novio que todos los invitados entregaran sus teléfonos móviles para evitar fotos indiscretas. Fueron requisados en una caja y a la salida se les devolvió", contó.



Jordi estuvo escondido en un parqueadero durante horas, esperando el momento justo para llevar a cabo su trabajo periodístico. Cunado lo logró, ya tenía en su poder un material único que luego fue difundido.

Otra infidelidad

El propio Jordi contó que Gerard tiene un mejor amigo, y que Clara era la novia del hermano de ese amigo. "Me dicen que Piqué quedó flechado desde la primera vez que la vio y cambiaron teléfonos. En un principio, empezaron a salir a escondidas”, afirmó inicialmente Martin en el programa 'El gordo y la flaca'.



"Shakira no ha sido la única persona engañada", añadió.



“Piqué no solo le quitó la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despidió de Kosmos. En cambio, contrató a la chica. Esta relación comenzó con el engaño a Shakira y al pobre novio de Clara”, expresó el paparazzi.





