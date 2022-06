La prensa de España especula sobre la relación entre el futbolista del Barcelona Gerard Piqué y la cantante colombiana Sharika.

Cuentan que hace 12 años comenzó la relación, la que ha sido fortalecida por la presencia de Milán y Sasha, los hijos de la pareja.



Advierten que durante todo ese tiempo ha habido roces, grietas que se abrieron durante un tiempo y que, al parecen, hoy cobran vigencia.

Los vecinos, claves

Cuentan que Piqué vive en su casa de soltero, que está en Barcelona, en la calle Muntaner. Los vecinos confirmaron que el defensa central se mudó a esa casa, al menos eso dice El Periódico, el diario.



De igual manera, comentan que han sido asiduas las salidas de Piqué, que se va de rumba con su amigo Riqui Puig, un grupo de personas y algunas mujeres.



También hablan de que las últimas canciones de Shakira tienen frases dirigidas a Piqué, aunque eso no está plenamente confirmado.



Shakira canta en 'Te Felicito' junto a Rauw Alejandro y parece que deja frases dirigidas a la relación.



“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”, dice la letra.



“Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto; la gente de dos caras no la soporto; yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes; suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, que bien actúas”, continúa la canción.



