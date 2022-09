La separación del defensa del Barcelona Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira sigue siendo tema del día y cada vez se conocen más detalles del hecho.

Pasan las horas y los medios europeos están tras la pista de muchas más informaciones sobre el caso que se conoció en junio pasado.



Más detalles



El tema de la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, los tiene caminando con los pies en la tierra, pero cada uno tiene su ‘AS’ bajo la manga, si es que el problema en los tribunales se aumenta.



Jordi Martin es uno de los papparazzi españoles más reconocidos y ha llevado el caso minutos a minuto, tanto, que ha dado detalles de lo que está pasando.



“Shakira está muy informada de todo lo que estamos contando en los programas”, dijo en el Programa del Verano de Telecinco.



Y agregó: “Me llegó por parte del entorno de ella que cuando llegan de Disneyworld, Piqué le pide tiempo porque estaba agobiado con las empresas y tal. Shakira le dice ‘no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos’”.

Propuesta rechazada

Martin advierte que Shakira “le propuso una terapia de pareja que él rechazó, por lo cual ella se da cuenta que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo, sino que hay algo más", dice



Y agraga: "Ahí le saltan todas las alarmas a Shakira y decide ponerle un detective privado para tener información concreta y precisa de cara al momento en el que estamos que es la custodia de los niños”.

El periodista advierte que ya se sabe algo de la investigación que ha arrojado el tema del detective privado.



"Me cuentan que en esos 17 días, Shakira pone a Piqué un equipo de detectives privados que hacen un informe. Ese informe es el que va a aportar, si el tema acaba en juicio por el tema de la custodia, ese es el informe que va a proceder”, señaló.



Según señala Martin, la situación puede verse difícil si Shakira encuentra motivos para ello.



“Como las provocaciones vayan así, la próxima foto va a ser Clara Chía con los hijos, con Milan y Sasha. Gerard cuando va a su oficina en Kosmos (la empresa de Piqué) lleva a sus hijos, porque ellos ya conocen a Clara y hay un muy buen feeling entre los niños y ella. Esa información sí que a Shakira le hará daño”, contó.



Sobre Shakira, Martin asegura que está dedicada a sus hijos y que cuando tiene que viajar por su trabajo acomoda los tiempos para estar con sus padres y que no entra en provocaciones.





