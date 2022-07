Aunque la mayoría de prensa de entretenimiento ha dado a entender que el futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira están por cerrar un acuerdo de separación en el que se incluye un apoyo económico de la barranquillera al futbolista y que los hijos vivan en Miami, el diario barcelonés 'La Vanguardia' publicó este viernes, citando fuentes cercanas a la artista, que "no es cierto".

¿En qué va la separación?

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Piqué. Foto: Bryan Smith. AFP

En medio de las constantes muestras de rechazo a Piqué en los partidos del Barcelona en Estados Unidos, muy poco se ha sabido de los avances en las conversaciones de la separación de Shakira.



A la fecha, sin ningún sustento, algunos portales de entretenimiento han llegado a plantear que Piqué podría irse a jugar al Inter de Miami para estar cerca de sus hijos, que se supone que vivirían en la ciudad de la Florida con su madre.



Ahora, explica 'La Vanguardia', "No hay nada de cierto en ello. La negociación continúa y sigue siendo peliaguda".



"La propuesta de convenio está sobre la mesa pero la artista colombiana no acaba de aceptar las propuestas del futbolista y viceversa. En cualquier caso, confirman a La Vanguardia que los flecos económicos ni siquiera han comenzado a discutirse: todo gira por ahora en torno a la guarda y custodia de los menores", se lee en la nota firmada por Andrés Guerra.



(No deje de leer: Michael Schumacher sería trasladado a España: lo último que se sabe del piloto).

Lo que viene

Conforme se ha sabido, la reunión entre los abogados de ambas estrellas planean reunirse la primera semana de agosto.



Entretanto, Piqué está a un solo partido de terminar la gira del Barcelona en Estados Unidos. Shakira, por su parte, sigue de vacaciones con sus dos hijos, Milán y Sasha en territorio norteamericano.

Shakira en en un restaurante en México 🇲🇽 de los países donde más se le ama ❤️ pic.twitter.com/9DTIAml2Rx — Shakira carla Shakira en español (@shakiracarla) July 27, 2022

#Espectaculos Shakira fue captada tomando unas vacaciones con sus hijos en las playas de los Cabos San Lucas, Baja California y sin su expareja Piqué. En compañía de sus hijos, Milán y Sasha. Lee más noticias en https://t.co/LDQR22BzoJ #Comenta #Comparte pic.twitter.com/Q6GIvkVY5K — playaaldia (@playaaldia) July 28, 2022

Más noticias

DEPORTES