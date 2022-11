Tras disputar su último partido en el Spotify Camp Nou y dar una vuelta de honor, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué se dirigió desde el césped a los aficionados azulgranas presentes en el estadio, a los que les prometió que “en un futuro” volverá al club, todo en medio del problema de la separación con la cantante, Shakira.

“Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí”, dijo el central catalán que, poco después de pronunciar estas palabras, escuchó como muchos aficionados gritaban: "¡President!" ("¡Presidente!").



(Atleta se desploma cuando era líder de la maratón de Nueva York, video)

(Melissa Martínez: así serán sus candentes fotos para la revista Soho)



Todos pasó. La despedida fue triste, pero el verdadero reto lo tuvo el defensa 48 horas después, cuando debía de presentarse con sus abogados en el quinto encuentro con la parte de la barranquillera en busca de un acuerdo, luego de la separación.

Manos vacías



Sin embargo, no fue bueno. La reunión tenía como centro la discusión sobre la custodia de sus hijos, Sasha y Piqué, ocurrió algo impensado: Piqué no se presentó.



Shakira llegó acompañada por Pilar Mañé, su asesora, mientras que el futbolista envió a su abogado, Ramón Tamborero, lo que no cayó bien.



Telecinco informó que la colombiana venía preparada, tenía documentos claves para la reunión, pero todo se frustró. Según se conoció hubo “drama”, como se describió en el programa Fresh.



Mañé habló. Advirtió, antes de ingresar al recinto, que la idea era llegar a un acuerdo y que había voluntad, pero eso no pasó.



Cuando se le preguntó su el gran problema era la idea de Shakira de irse a vivir a Miami con sus hijos, Sasha y Milan, respondió: “Parece ser. Él quiere ser un padre presente, como lo ha sido”, precisó.



Se señala que ese fue uno de los motivos por el que Piqué no fue, pues se asegura en España que la idea de la colombiana es irse y él quiere estar cerca de sus hijos, como ha sido siempre.



En el tema de la separación de bienes, Celebrity Net Worth asegura que Shakira tiene a su favor más de 300 millones de dólares, mientras que los ingresos del defensa español ascienden a 80 millones de dólares.

(Selección de Brasil: la reacción de los convocados por Tite, ¡emoción pura!)

(¡Fede Valverde la sacó del estadio! Curiosa acción en Rayo-Real Madrid, video)







Deportes