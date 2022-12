Tras varios meses de negociaciones entre sus abogados, el pasado primero de diciembre Shakira y Piqué firmaron el acuerdo que permitirá que la cantante pueda establecerse en 2023 con sus hijos en Miami, Estados Unidos, donde tiene una residencia y donde su familia materna lleva residiendo los últimos años

El acuerdo llegó después de que ambos expresaran a través de un comunicado que lo habían hecho para "garantizar el bienestar" de sus hijos.



Tras su rúbrica, el abogado de Piqué explicó a la prensa que los dos estaban ya "más tranquilos y relajados".



Pero más allá de la separación y la custodia de sus hijos, Shakira tendrá que regresar a España en 2023, ya que tiene pendiente la causa penal por varios delitos económicos contra la hacienda pública española, para los que la Fiscalía pide ocho años y dos meses de prisión y una multa de más de 23 millones de euros.



Piqué, que continúa con Clara Chía, buscará nuevos horizontes profesionales, pero la verdad es que cada uno por su lado.

Navidad y año nuevo

Será la primera Navidad y ano nuevo que la pareja no pase esos días con sus hijos de forma unida.



Las nuevas condiciones señalan que se deben de repartir estas fechas y ya los medios hablan de cómo será el tema.



El medio español El Nacional dicen que Sasha y MIlan son los más perjudicados con la separación.



Advierten que el cambio de Barcelona a Miami no lo ven bien, pues en España tienen sus amigos y a su papá y a la familia del exfutbolista.



“Pilar Mañé y Ramon Tamborero están negociando a contrarreloj. Con un inconveniente añadido y es que Shakira voló el miércoles a Dubai, acompañada de sus hijos, para pasar allí la fiestas navideñas. No tiene fecha establecida de regreso aún, pero como máximo el día 30 de diciembre tiene que estar en Barcelona para que Milan y Sasha pasen los últimos días del año con su padre”, dicen en el medio.



Y se agregó: "Milán y Sasha quieren mucho a Shakira, pero también a Piqué. Es su modelo a seguir. Además, adoran a sus abuelos paternos, con los que tienen una estrecha relación. De hecho, los padres del deportista también intentarán viajar con él a Miami”.

Los hijos de la pareja comienzan clases el 5 de enero, por eso Piqué y sus abogados solicitaron que Sasha y Milan estuvieran con él antes de esa fecha, porque la idea es que pasen Reyes con él.



Shakira habría dado el 'sí' y que los niños viajarían a Miami el 11 de enero. Lo que se sabe es que la cantante se iría para Miami entre el 7 y el 9 de enero para preparar la llegada de sus hijos.



