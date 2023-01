Shakira se convirtió en la persona más buscada en la última semana en Google por cuenta de "BZRP Music Session #53", una canción llena de dardos envenenados dirigidos a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué y a su actual novia, Clara Chía, que sigue dando de qué hablar.

Ese interés se extendió a "BZRP Music Session #53", el más reciente tema musical, que es el más escuchado en Spotify.



En "BZRP Music Session #53", la artista de 45 años lanza frases dirigidas a su expareja como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique".



La colombiana va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice "esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques" o "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Clara Chía, triste y cansada



No hay duda que los dardos de la colombiana en la letra de la canción hacia Clara Chía Marti, la novia de Piqué, son reales y los medios españoles se han dedicado a investigar en qué está la joven.



Marisa Blázquez, colaboradora en el programa 'El programa de AR’, ha dicho que Clara Chía no está bien.



“Ha tenido un momento complicado y Gerard le ha dicho que no se preocupara. Ella se ha refugiado en casa de sus padres y esta canción le ha hecho realmente daño. Seamos conscientes de que es una chavala de 24 años", dijo la colaboradora.

Últimamente se les ve muy juntos a la nueva pareja. Foto: TikTok: @Kings League

Joaquín Prat, en el mismo medio, advirtió “que la relación de Clara y Piqué podría haber quedado tocada tras la canción".



La parte de la canción que habría puesto en dificultades a la relación advierte: “Yo, contigo, ya no regreso. Ni que me llores ni me supliquе'", lo que indica que Piqué pidió que volviera.



'El programa de AR', que citó a 'El Español', dicen que Clara, en medio de todo, está tranquila, pero cansada de la situación.



“Está tranquila, pero un tanto saturada. Entiende que es el peaje que ha de pagar por haberse enamorado de Gerard. Está bien arropada por su familia y fieles amigos, quienes se han convertido en su mayor consuelo y paño de lágrimas”, se dijo.

