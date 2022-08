Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira anunciaron su separación en junio pasado y la novena cada día tiene capítulos distintos.

A Piqué se le ha visto últimamente con su nueva pareja, Clara Chía, mientras que la barranquillera ha ido menos visible.



En medio de los rumores sobre sus líos judiciales, separación de bienes y custodia de los hijos, Sasha y Milan, pues cada uno sigue su vida.



Ha sido centro de atención la nueva relación del defensa del Barcelona, que ya se ha dejado ver en varios escenarios públicos.

Un robot, la clave



Los medios españoles advierten que Shakira no se ha quedado atrás y ha ‘hablado’ del tema de una manera muy distinta.



A través de la letra de sus canciones ha dejado marcado lo que ha sentido y siente de la separación con el futbolista español.



“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta de que lo tuyo es falso”, canta Shakira en ‘Te felicito’. Pero no ha sido todo.

¿De qué se trata?



Resulta que en los últimos días la cent te ha utilizado un recurso que ha visado curiosidad para recordar a su expareja.



Se trata de un robot que ha aparecido en la portada de ‘Me enamoré’, que es un exitoso tema del momento.



Se advierte que ha usado esa imagen, que previamente no estaba, porque indica que es un ‘ser que no tiene sentimientos hacia otra personas’, que es lo que vive en estos momentos.



En España aseguran que este nuevo recurso es una de las claves para entender la relación entre los dos, luego de que apareciera la nueva novia de Piqué.



