Los éxitos musicales de la colombiana Shakira siguen generando reacciones en el entorno del exfutbolista Gerard Piqué, que ha aguantado burlas por las letras de desamor que han sido furor en las plataformas musicalas.

Una de las grandes incógnitas se ha revelado, y es la reacción que tuvo Piqué al escuchar por primera vez el tema de Shakira junto a Bizarrap, "Music Sessions #53".

Ibai lo contó todo

El 'streamer' Ibai Llanos, gran amigo de Piqué, con quien comparte en la Kings League, torneo de fútbol 7, tuvo una charla especial con el influencer mexicano conocido como el ‘Escorpión Al Volante’.



En el encuentro, a bordo de un auto, Ibai intentó evadir las preguntas sobre la situación personal de Piqué, pero terminó por contar un secreto.

Shakira en el videoclip de su canción con Bizarrap.

Al ser cuestionado sobre el tema de Shakira con Bizarrap, Ibai dijo: "es increíble", y luego reveló cuál fue la reacción de Piqué al éxito. "No me dijo nada, porque sabe que es un temazo", dijo el streamer.



El 'Escorpión Dorado' no dejó pasar la oportunidad y le recomendó a Ibai que usen la exitosa canción de Shakira como un himno de la Kings League. "Habría que hacerlo", respondió Llanos.



Luego, el influencer mexicano le preguntó a Ibai si era team Shakira o team Piqué, y aunque no quiso dar una respuesta, sus acompañantes en el carro aseguraron que apoya a la colombiana.







