Al proceso de separación entre el futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira le siguen apareciendo capítulos con cada día que pasa.

Luego de que la prensa de entretenimiento revelara el supuesto contrato que Piqué le habría hecho firmar a la mujer con la que estaría saliendo, caló una información que hablaría del contacto que Shakira estaría teniendo con Antonio de la Rúa, su expareja antes de entrar en la relación con el futbolista.



Según la versión del programa 'Chismes no Like', sentado en Miami (Estados Unidos), comprometedores mensajes del argentino le estarían llegando a la cantante barranquillera. Los presentadores del 'show' hablan de un "recalentado".



'Hay que recordar viejos tiempos'

La cantante colombiana Shakira (der.) junto a Antonio de la Rua, hijo del expresidente de Argentina Fernando de la Rua. Foto: AFP

Como es de conocimiento público, Antonio de la Rúa mantuvo una relación con Shakira durante casi 11 años, cuando ambos estaban en la tercera década de su vida.



La relación, según se supo, terminó en un engorroso proceso de demandas y reclamos económicos.



Luego de ese proceso, apareció Gerard Piqué en el panorama de la barranquillera.



Pues bien, ahora que Shakira está terminando su vínculo con el jugador del Barcelona, el argentino, soltero, estaría intentando retomar el contacto con ella.



"Mr. De la Rúa se puso las pilas, le habló bonito al oído, y le dijo: ‘Hay que recordar viejos tiempos’”, señaló un presentador del programa mencionado.



“Al parecer ahí se andan dando su arremangón. Esto me parece peligroso, por lo que anda su tire y afloje, con lo del divorcio y demás”, añadió el hombre, quien en diálogo con sus colegas insistieron en que se estaría dando un "recalentado".



“Ha habido mensajitos, según lo que nos han dicho. De la Rúa se casó, tuvo su familia y todo. Pero hace un año se separó (…) Tú sola, yo solo”, concluyó.

