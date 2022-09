Después de más de tres meses de haber anunciado su separación del futbolista Gerard Piqué, Shakira decidió hablar por primera vez abiertamente del tema.

La barranquillera, que se ha mantenido al margen de los rumores de la prensa de entretenimiento, optó por abrirse en entrevista con la revista Elle.



En sus palabras, un baño de sinceridad.



"Probablemente es la etapa más oscura de mi vida", dijo.



Aun así, confesó que no ha estado sola en el proceso y que varios amigos y colegas la han apoyado en el duro momento.



'Queridos amigos'

"Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Um, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por eso, y porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación regular. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil", confesó Shakira en la entrevista con 'Elle'.



Luego, en medio de sus reflexiones por el duro momento, la entrevistadora Lulú García-Navarro le preguntó: "¿Quién te ha estado ayudando?".



En ese punto, Shakira reveló el nombre de los colegas y amigos que han sido un apoyo fundamental en su duro momento.



En primer lugar, la barranquillera mencionó al estadounidense will.i.am, miembro de Black Eyed Pies.



"Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz", comentó Shakira.



Luego, se refirió a Chris Martin, de Coldplay.



"Siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite", dijo.



Al final mencionó a dos de sus grandes amigos, Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra.



"Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no sentirme sola. A veces una mujer puede ser autosuficiente. En este punto puedo ser suficiente para mí misma y mi familia, mis hijos", confesó Shakira.

