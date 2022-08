Gerard Piqué pasa sus meses más complicados, toda la vida le dio un guro inesperado. El famoso jugador del Barcelona llevaba una vida feliz, en el club y en su familia. Pero hoy su realidad es muy diferente desde su separación de Shakira.

La nostalgia de Piqué

Las últimas semanas han sido muy intensas para la expareja, no solo por el asedio mediático y las muchas versiones que salen en la prensa sobre cada uno de sus movimientos. También por las filtraciones sobre el estado anímico.

Facebook Twitter Linkedin

El futbolista habló sobre lo que vive sus hijos Foto: Instagram: @3gerardpique

Es el caso de Piqué, que durante toda esta tormentosa situación se ha visto muy afectado, según cuentan sus allegados.



Actualmente, vive la disputa legal en los tribunales para determinar la custodia de sus dos hijos, algo que sin duda ha golpeado al jugador ante la realidad de ya no estar a diario con los menores.



Versiones de prensa dan cuenta de lo difícil que ha sido esta situación para el futbolista desde el comienzo de la separación.



“No quiere filtraciones y eso ha provocado vía libre para informaciones que no son ciertas. Piqué proyecta una imagen de que le da igual lo que digan de él y no es así. Le afecta, y mucho, y lo está pasando mal. Le hemos visto llorar. Siente pasión por sus hijos y sería capaz de renunciar a lo que fuera con tal de que no lo pasen mal. Le encanta hacer planes con ellos”, dijo un allegado a medios españoles.

¿Qué vienme ahora?

Facebook Twitter Linkedin

Los famosos estuvieron juntos por 12 años. Foto: AFP, EFE

Luego de que el diario británico 'The sun' compartiera fotografías de la supuesta nueva novia del futbolista del Barcelona, la mayoría de información de los medios de entretenimiento apunta a nuevos detalles que tendrían a dicha mujer como protagonista.



Lo último que se ha conocido es que Piqué, pese a su nostalgia, estaría ejecutando un supuesto "plan de venganza" contra Shakira.



Todo, al parecer, por los efectos que ha tenido el anuncio de la ruptura en su vida. Y la mujer en cuestión tendría un rol vital en su 'plan'.



Gerard Piqué va por las tardes, con su nueva novia, a la casa de sus padres, que está pegada a la casa de Shakira. Y eso la tiene totalmente devastada", reveló el paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido desde un comienzo la situación, en uno de sus más recientes informes.

DEPORTES

Más noticias de deportes