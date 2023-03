Un nuevo capítulo se escribe en la turbulenta y romántica historia de Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí. Ahora, con detalles muy íntimos de los planes que tendría la pareja a futuro.(Le puede interesar: Piqué y Clara Chía se descontrolan: gesto obsceno agrava la polémica con Shakira)

Mientas el exfutbolista aguanta burlas por los éxitos musicales de su expareja, la colombiana Shakira, nuevas versiones de prensa indican que su conversación con Clara se puso muy en serio.

¿Preparan boda?

Facebook Twitter Linkedin

Piqué y Clara Chía. Foto: Instagram King's League / Instagram Gerard Piqué

Las nuevas informaciones desde España revelan detalles de una conversación de la pareja que ya ha desatado gran impacto mediático.



Al parecer, los planes de boda van en serio. La periodista Mónica Vergara reveló, en el programa español ‘Fiesta’ de 'Telecinco', de este sábado, que mientras la pareja cenaba en un restaurante de Barcelona, se tocó el tema entre bocado y bocado.



Lo que revelaron en el programa es que la joven le hacía una petición especial a Piqué para evitar que los detalles de la eventual boda trascendieran más allá de lo familiar, es decir, ¿evitar que los detalles lleguen a oídos de Shakira?



"Hablaron, sobre todo, de cómo a Clara le gustaría que fuese su enlace matrimonial. Ella en ningún momento quiere que sea una boda por todo lo alto, quiere que se algo muy íntimo, privado y familiar, y no quiere que esto vaya más allá de una noticia", dice la versión de la periodista.



Durante la charla, que, según dice, duró alrededor de dos horas mientras cenaban, solo se "destilaba amor", según detallan en el programa.



En el mismo espacio, aseguran que la pareja se ve en un idilio amoroso. "Están enamoradísimos", asegura la informadora. "Él pide un café, ella lo coge, coge el azucarillo, lo pone en el café, le da vueltas y se lo entrega".

Lo claro es que la pareja cada vez esconde menos sus relación. El pasado fin de semana tuvieron una jornada de esquí en La Masella. "He esquiado hoy, 25 años después de mi última esquiada... He sentido cosas de cuando era niño. No quiero decir el sitio, quiero volver a ir y la gente molesta, pide foto tal y te caes. Hay momentos y momentos. Ha estado muy bien", dijo Piqué en Twitch.



DEPORTES

Más noticias de deportes