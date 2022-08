Todo parece indicar que el noviazgo de Gerard Piqué y Clara Chía Martí va por buen camino, al menos eso se desprende de los comentarios de la prensa rosa en España.

El jugador del Barcelona y la cantante colombiana Shakira anunciaron su separación desde el pasado mes de junio y las especulaciones no han parado.



(Nairo Quintana: los argumentos que tendría para salvarse de la sanción en el TAS)

(Viera desafía a Jarlan para que patee el penalti: 'Perdió su oportunidad')

¿Desde febrero?



Se advierte que Piqué estaba saliendo con una persona que trabajaba en una de sus empresas, que los han visto de paseo en Estocolmo.



En alguna oportunidad se filtraron fotos de Clara Chía Martí, quien sería la nueva novia del defensa, pero nada confirmado.



En los últimos días, se dice que fueron vistos en un restaurante de Barcelona, con escenas muy cariñosas.



Según las informaciones, Piqué y Clara Martí se reunieron el pasado 22 de febrero y todavía no se había anunciado la separación con la barranquillera.



Las imágenes hablan por sí solas. A la mujer, de cabello rubio y largo, no se le ve bien, pero la imagen sí es de Piqué.



Lo claro es que el tema no para y a las constantes informaciones sobre la separación, la custodia de los hijos, Milan y Sasha, ahora se suma la nueva vida de la expareja.



Shakira quiere irse a vivir a Miami, incluso, se le ha visto con sus hijos en Estados Unidos, pero el tema no se ha solucionado.



(Papá de Nairo Quintana, tras sanción: 'Los europeos nos tienen como drogadictos')

(Vuelta a España 2022: ¿Colombia tiene opciones de podio? Análisis)