Todo parece indicar que la relación entre el exfutbolista Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Marti, no pasa por su mejor momento.

Los medios españoles aseguran que no se les ha visto juntos en las últimas semanas y se teme que la relación haya terminado.



"Ahora, en las últimas semanas se veía a Clara muy infeliz, triste, y seria, demostrando que ya no era feliz con el futbolista, y que le estaban afectando todas las críticas recibidas", dice www.nuevamujer.com



Y agrega que "medios españoles aseguran que Clara Chía Martí y Piqué terminaron recientemente, y la razón, además de la presión que vive la joven, sería la colombiana".



Se advierte en la publicación que todo empeoró desde cuando Piqué y Shakira llegaron a un acuerdo de divorcio.



"Esto habría llevado a que Clara se molestara y decepcionara, pues Piqué también irá a Miami constantemente a ver a sus hijos, y hasta está buscando un departamento para convivir con sus hijos cuando vaya", se dice.

