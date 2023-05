La rúa de campeones de Liga del Barcelona masculino y femenino se celebró por las calles de la capital catalana durante tres horas, con miles de aficionados ansiosos por disfrutar de cerca de sus ídolos y que no tardaron en corear el nombre de exazulgrana Leo Messi, pero Gerard Piqué no se quedó atrás.

Todos los futbolistas del primer equipo masculino y femenino, que ocuparon un autobús descapotable cada uno, vistieron una camiseta conmemorativa con los nombres de toda la plantilla, además de bufandas y gorros del Barça.

Nueva imagen



El gran ausente en esta fiesta fue Gerard Piqué, que jugó la primera parte de la temporada hasta retirarse, y que finalmente no estuvo en la rúa pese a que el técnico, Xavi Hernández, dijo que estaba invitado.

Barcelona Foto: AFP



La afición culé, que ya tenía ganas de celebrar el título liguero con sus dos equipos profesionales, mostró su apoyo desde la salida del autocar, y lo fue acompañando por Travessera de les Corts.



También "Soy fan de Alexia Putellas, llevo esperando al bus de las jugadoras una hora", declaró una joven aficionada, que esperaba que pasara el autocar, en declaraciones a Barça TV.

Con su novia

El ex futbolista lleva su vida en Barcelona al lado de su novia, Clara Chía Marti, pero no se escapa de los comentarios.



En los últimos días se les ha visto muy juntos y hasta fotos nuevas y el video se han dejado ver en las redes sociales.



Fueron captados dando un paseo y ambos lucen ben, aunque también se adiverte que la relación no es la mejor. Juzguen ustedes.

Qué bonito se siente cuando Aparecen nuevas fotos de ellos ☺😍❤😍❤😍❤ pic.twitter.com/sLtEXBrPmM — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 19, 2023