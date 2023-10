Piqué y Clara Chía, cansados de Shakira: drástica decisión para no recordarla de fiesta

Shakira y Gerard Piqué mantienen una tensa relación desde su separación el año pasado. Al exfutbolista del Barcelona se le acusa de haber engañado a la cantante colombiana con Clara Chía, mientras la barranquillera se encontraba trabajando en sus giras y conciertos por el mundo.



Tanto Shakira como Piqué decidieron continuar sus vidas y con el objetivo de no volverse a cruzar. La colombiana se mudó a Miami para relanzar su carrera musical, mientras que el español continúa con sus negocios en Europa y disfruta de su relación con Clara Chía, a pesar de las dificultades que han vivido en los últimos meses.



Sin embargo, varios motivos han llevado a escalar la tensión entre los famosos: la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, la venta de las propiedades y las canciones de Shakira con indirectas a Piqué y su familia.



La actriz viajó a Barcelona para entrevistar a Shakira. Foto: Instagram @lagaita

Insólito pedido de Piqué

Gerard Piqué ha reconocido tener una vida nocturna bastante movida; hace algunas semanas admitió que le gusta salir con su pareja y sus amigos a disfrutar de algunas copas y la buena música.



Sin embargo, siempre que sale de su casa a una discoteca vive algunos momentos incómodos con Clara Chía mientras está de fiesta, muchas personas le recuerdan a Shakira con sus canciones, incluso empiezan a corear el nombre de la colombiana.



Uno de los momentos más recordados y más insólitos fue cuando el exarquero, Iker Casillas, pidió una canción de la colombiana en una fiesta de la Kings League, momento que no fue del agrado de Piqué.

Shakira y Piqué. Foto: Instagram de Shakira, KingsLeagueInfojobs

Frente a estas situaciones, Gerard Piqué y Clara Chía decidieron tomar medidas en el asunto para no amargarse la noche, así lo reveló al programa Socialité una persona que coincidió con el exfutbolista en una fiesta en España.



De acuerdo con su testimonio, Piqué y Clara Chía le prohibieron al DJ que colocara canción de Shakira en la discoteca para no arruinar el momento de diversión y no alentar a las personas a sabotear la noche.



"Prohibieron poner Shakira. Me dijo el DJ: 'No me dejan'", fue la confesión de una persona en el programa de Telecinco, señalando que la pareja puso esa condición antes de ir a la discoteca.

Piqué de fiesta Foto: Capturas de pantalla TikTok Monicamorales

Noche de fiesta en Málaga

Según su relato, la pareja española llegó a altas horas de la noche a una zona VIP del lugar en donde le esperaban varios amigos como el streamer Ibai Llanos. Allí, mostraron todo su amor y no se alejaron en ningún momento.



"Clara estaba pegada a Piqué. Yo, los momentos que la vi, con Piqué. Solo con Piqué. Todo el rato buscándole a él", señaló el testigo, que estuvo en una noche de fiesta en Málaga.



Además, reveló que el exjugador decidió disfrutar del momento con Clara Chía y se negó a tomarse fotos con algunas personas que se acercaron a él con esa intención.



"Él no quiere echarse fotos con nadie. A Piqué le he dicho: 'Oye, una foto por favor' y me ha mirado con una cara desagradable, fatal. Todos los demás de la Kings League se tomaron fotos con la gente y fueron muy amables. Nadie se podía acercar a Clara Chía y a Piqué. Era como máxima seguridad. Todos los porteros de la discoteca pendientes de él", finalizó la persona que reprochó la mala actitud de Piqué.

