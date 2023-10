¿Shakira, feliz? Fuerte revelación sobre Clara Chía: 'Pobre, piensa casarse con Piqué'

Gerard Piqué sigue siendo el foco de atención de la prensa española, luego de su turbulenta ruptura amorosa con la cantante colombiana Shakira, quien decidió relanzar su carrera artística en Miami.



Mientras que la colombiana produce éxitos mundiales como ‘El Jefe’, ‘TQM’ o ‘Music Sessions #53’, el empresario español vive su idilio de amor con Clara Chía, con quien habría engañado a Shakira.



Aunque los famosos intentan llevar una relación privada y fuera de los focos de la prensa, siguen en la lupa de la opinión pública y cada detalle de sus vidas sale a la luz.



Con unas actitudes, Clara Chía da a entender su falta de interés por Gerard Piqué. Foto: Tomado de Instagram: Clara Chía Oficial FP

¿Matrimonio de Piqué y Clara Chía?

En los últimos días, se habló de cómo está siendo el noviazgo entre el exjugador de 36 años y la joven de 24 años. Según la información que llega desde Cataluña, Clara Chía ha considerado la idea de iniciar una vida formal con Piqué y piensa en contraer matrimonio.

Los medios españoles afirmaron que es una idea que ronda en el entorno de la pareja y que fue revelada por una persona muy cercana al círculo de Piqué y Clara Chía.

Además, se conoció que Piqué estaría llevando una relación amorosa más saludable con Clara Chía, a comparación que la que tenía con Shakira, con quien no mantenía una buena relación en los últimos meses viviendo juntos.

Milan y Sasha sacan a Clara Chía de casa de Gerard Piqué y debe vivir con sus padres Foto: Captura de pantalla de video Europa Press

Desmienten los rumores de crisis entre Piqué y Clara Chía

Lorena Vázquez y Laura Fa, conductoras del programa Las Mamarazzis, revelaron que no hay infidelidades, como se habló en los últimos días sobre la pareja española, y dieron detalles de la presunta crisis que habrían atravesado Piqué y Clara Chía.



Las conductoras desmintieron todos los chismes que hay sobre la pareja y señalaron que sí se han distanciado en el último tiempo, pero todo se debe a los compromisos laborales que ambos tienen.



“Viven juntos prácticamente todos los días, la relación sigue adelante, como viento en popa”, explicó una de las periodistas mencionadas.



Y agregó: “Aprovechamos para desmentir que haya crisis en la relación entre Clara Chía y Gerard Piqué, de crisis no hay absolutamente nada. Es cierto que por unos días han vivido separados, pero no porque hubiera mal rollo, sino por la agenda profesional de los dos”.

Gerard Piqué y Clara Chía. Foto: Capturas de pantalla video de 'CHANCE', de Europa Press

Además, afirmaron que por temas personales de Piqué con la Kings League, los dos han tenido que alejarse un poco: “Sobre todo de él, porque está preparando un viaje para cruzar el charco, porque la Kings y la Queens League se van fuera de España y llegan a Latinoamérica”.



Eso sí, el amor estaría más vivo que nunca por parte de los dos españoles. De hecho, se cree que Clara Chía es la más enamorada en la relación, reconoció una persona muy allegada a la joven española.



“Es más, ella, a sus personas más cercanas, les habla de Gerard como el hombre de su vida... ella está convencida de que es una relación que puede contra viento y marea”, explicó la presentadora.



Aunque se aventuró a hacer un comentario sobre Clara Chía, que dejó fuera de lugar a varias personas en el set: “Pobre… Lo que pasa es que nosotras no lo creemos. Yo pienso que es muy joven para aventurarse tanto”, afirmó..

Gerard Piqué y Clara Chía (izq). Foto: Captura de pantalla 'CHANCE', Youtube de Shakira

Piqué y Clara Chía de fiesta

El pasado fin de semana se conoció que Piqué y Clara Chía vivieron una noche de fiesta en Málaga junto a varios amigos y allegados en un reconocido establecimiento de la ciudad.



Según el relato de algunos testigos, la pareja llegó sobre la media noche del sábado para celebrar el éxito que tuvo la final de la Kings League.



Además, se pudo saber que Piqué y Clara Chía demostraron todo su amor en el reconocido local y decidieron evitar a las personas en su entorno para disfrutar de una noche de fiesta, música y alcohol.



Eso sí, la pareja estuvo tranquila toda la velada, ya que algunos testigos revelaron que en el sitio prohibieron cualquier canción de Shakira: “El Dj me dijo que estaba prohibido colocar canciones de la colombiana”, afirmó una testigo de la fiesta

