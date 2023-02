Gerard Piqué no descansa. El exjugador del Barcelona sigue siendo 'comidilla' de la prensa rosa en España por cuenta de su vida sentimental. Aunque han pasado más de siete meses desde que anunciara su separación de Shakira, el campeón del mundo con España en 2010 sigue siendo escudriñado día a día por lo que hace o deja de hacer.

De hecho, en ese interés de los 'paparazzis' por saber más detalles del lado sentimental de Piqué, parece que ha resultado afectada su nueva pareja, la joven Clara Chía Martí.



No en vano, en los últimos días varios medios informaron que supuestamente Martí había sufrido un ataque de ansiedad, al parecer producto de la crisis por la exposición pública que le ha traído la última canción de Shakira, un claro dardo contra Piqué y ella.



Sin embargo, ante dicho informe, el 'paparazzi' Jordi Martin, quien ha seguido de cerca la vida de Piqué, decidió pronunciarse y asegurar que "Shakira no tiene que ver".



""No culpabicilen a Shakira (...) Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio", dijo Martin en su cuenta de Instagram, antes de anunciar "La madre de todas las bombas".



'El karma Clarita'

Memes de Piqué y Clara Chía por su primera foto en Instagram Foto: Instagram: @3gerardpique

Según información de las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, las populares 'Mamarazzis', quienes han seguido de cerca el tema de Shakira y Piqué, supuestamente Clara Chía no habría aguantado la presión tras el último lanzamiento de Shakira.



"Ha tenido que ser atendida en una clínica privada de Barcelona, el Hospital Quirónsalud, tras sufrir un ataque de ansiedad. La novia de Piqué está superada y el acoso constante que sufre en las redes sociales le está pasando factura", expresaron las 'Mamarazzis'.



Sin embargo, luego de que se conociera un video en el que la joven Martí luce algo más tranquila, el 'paparazzi' Jordi Martín salió al paso en sus redes sociales.



"La crisis de ansiedad no viene por la canción. Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clarita descubrió algo?, próximamente la madre de todas las bombas", comentó de entrada en sus historias de Instagram.



"Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio y en breve la soltaré. Que se hubiera pensado antes meterse dentro de una familia. El karma Clarita”, añadió Martín.

Aunque algunos medios sopesan una supuesta infidelidad, hasta el momento el 'paparazzi' no ha entregado mayores detalles de su anuncio. A su vez, ni Piqué ni el entorno de Clara Chía se han pronunciado sobre la supuesta crisis de la joven catalana.

