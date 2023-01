La colombiana Shakira incendia las redes sociales tras lanzar una canción dirigida abiertamente a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, que ha sido escuchada 34 millones de veces en 17 horas en medio de una cascada de reacciones

Bajo el título "BZRP Music Session #53", la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap no para de sonar en medios de comunicación y redes sociales, con versos consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el deportista y su nueva novia, la joven española Clara Chía (23 años).



"Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", canta la artista a ritmo de música electrónica.



Con juegos de palabras con los que cuela los nombres Piqué y Clara, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de sus letras.



"Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena". Una espectacular campaña de expectativa allanó el camino del nuevo éxito.

La reacción del padre de Clara Chía



En España ha sido furor el tema, es comidilla diaria y los medios no se han quedado atrás.



El programa ‘Sálvame’ contactó a la periodista Mayte Ametlla, quien contó detalles de lo que ha generado la propuesto musical de la barranquillera.



En ese mismo episodio, contactaron al papá de Clara Chía Marti, la novia de Piqué, que también se ha ‘mencionado’ en la música de Shakira.



"El equipo de investigación de este programa también ha hablado con el padre de Clara Chía. Bueno, el padre de Clara Chía es divino, dice que no le gusta nada este tipo de música, que escucha música clásica, y que él es más de Bach y Vivaldi, y que no frecuenta los bares", dijo.



Y agregó: "Respecto a su hija sí que nos ha dicho que seguro que se encuentra muy bien", contó en exclusiva Mayte Atmella en 'Sálvame'.

