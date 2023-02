Shakira y Karol G prendieron el fuego en su nueva canción TQG. En el video, ambas bailan con llamas detrás con un mensaje directo a sus relaciones pasadas: “Yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”.



Shakira se ha sincerado sobre su ruptura con el futbolista Gerard Piqué en otras tres canciones: ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’ y ‘Sessions #53’



(Le puede interesar: ¿Clara Chía admiraba a Shakira cuando era esposa de Piqué?: revelan episodio)

"Verte con la nueva me dolió, pero yo esto puesta pa' lo mismo. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido", dicen uno de los apartados.

El nuevo tema despertó el humor en las redes sociales, pues los memes no se han hecho esperar.

Los memes atacan a Piqué

Piqué y Anuel después de escuchar #TQG de Shakira y Karol G:pic.twitter.com/b6K1hLSflB — WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) February 24, 2023

Gerardo Piqué a Shakira: pic.twitter.com/25KgmBi8E4 — Ed Jaramillo (@EddJag) February 24, 2023

¿Otra canción más de Shakira metiéndose con Piqué? Noooo!!! pic.twitter.com/NGCWhEOVGt — Ross_co_Jones  (@anonimo_jones) February 24, 2023

Anuel y Piqué el Viernes cuando shakira y carol G , saquen su colaboración: pic.twitter.com/tJmFIwgPMc — mojarras baru (@HelverHafc) February 23, 2023

Esperando con ansias que al Pique le pique el anuel pic.twitter.com/30ewTOlOro — Dareling (@Darlin68719905) February 23, 2023

Anuel y Piqué recibiendo notificaciones sobre la colaboración de shakira y Karol G pic.twitter.com/whSfjZiE4w — ⚡️ (@jhonnypenayox) February 23, 2023

Anuel y Piqué en estos momentos pic.twitter.com/D5fA0B9dXE — ⚡️ (@jhonnypenayox) February 22, 2023

Anuel y piqué después que salga la canción de Karol G con Shakira 🤣🤣🤣 #KarolG #shakira pic.twitter.com/blpt2rRUNT — medicen_cedeñito (@laurys1992) February 22, 2023

Shakira y Karol G anuncian canción nueva / Piqué automáticamente: Hasta logooo! 🚗💨 pic.twitter.com/iESyU2E5LA — Sonia Lopez (@sonialc) February 22, 2023

DEPORTES

Más noticias de deportes