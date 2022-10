Tras un largo tiempo de expectativa, este miércoles fue el lanzamiento de 'Monotonía', la canción con la que Shakira regresó a la escena musical.

Desde el primer momento en que se supo de la creación compartida con Ozuna, los fanáticos de la barranquillera han relacionado su inspiración con la separación de Piqué.



De hecho, sobre 'Te felicito', otra canción que han vinculado con el defensor del Barcelona, Shakira se limitó a decir en entrevista con 'Elle':



"Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que paso se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Cuando el guante calza, calza. Como dije antes, mi música es ese canal".



Ahora, con esas dudas de fondo, se conocen las primeras imágenes de Piqué en paralelo con el lanzamiento del 'hit'.



'CHANCE', de 'Europa Press', lo presenta así: "Gerard Piqué reacciona a los dardos que Shakira le lanza en su nueva canción, 'Monotonía'".



Piqué da la cara

Foto: Captura de pantalla @kaldavies02

Según informó el medio en cuestión, el futbolista del Barcelona se apareció en la casa de Shakira en pleno día del lanzamiento musical.



Conforme se ha podido saber, Piqué iba a recoger a uno de sus hijos.



En medio de esa intención, lo abordaron con preguntas por la letra de 'Monotonía'.



"Muy serio y permaneciendo dentro de su coche en la puerta del domicilio mientras no salía su hijo, el futbolista ha ignorado las preguntas sobre la reveladora letra de la nueva canción de su ex", reporta 'Europa Press' que fue como reaccionó Piqué al impacto de la canción.



El video deja en evidencia el tenso momento.



#VÍDEO | Gerard Piqué reacciona a los dardos que Shakira le lanza en su nueva canción, 'Monotonía' https://t.co/l3IHqtwSI5 pic.twitter.com/DSB5dUAPNB — CHANCE (@CHANCE_es) October 20, 2022

