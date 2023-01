Gerard Piqué no sale del ojo del huracán. El exfutbolista del Barcelona sigue siendo protagonista de distintos titulares de la prensa rosa por cuenta de su separación de la cantante barranquillera Shakira, quien la semana pasada sorprendió al mundo con una canción en la que se fue en lastra en ristre contra el exdefensor catalán.

Mientras la mayoría de medios enfatizan en que Piqué y su nueva novia, la joven Clara Chía Martí, están en crisis por la letra de la nueva producción de la artista colombiana, el hombre que fuera campeón del mundo en 2010 fue visto llegando a la casa de Shakira.



En la grabación, un Piqué "visiblemente nervioso", según reseña la prensa española.



Piqué, 'de vuelta a casa'

Piqué y Shakira. Foto: Twitch King'sLeague, Youtube Shakira

Según se percibe en el video compartido por 'CHANCE', de Europa Press, Piqué fue en las últimas horas a la casa que solía compartir con Shakira para recoger a sus hijos.



Conforme se ve en el metraje en mención, el jugador no llegó en su Renault Twingo, como algunos esperaban que lo hiciera. Por el contrario, arribó a bordo de su tradicional camioneta.



Lo que llamó la atención fue que Piqué, según reporta 'CHANCE', estaba "visiblemente nervioso". De hecho, por esa incomodidad habría acelerado en varias oportunidades para no quedarse siendo 'presa' de los 'paparazzis' que aguardaban por sus declaraciones.



"Piqué esperaba a sus hijos en el coche con semblante serio y muy pensativo mientras hacía algunas gestiones telefónicas sin querer hacer ningún tipo de declaración", reportó el ala de entretenimiento de Europa Press.



Aunque algunos esperaban un reencuentro con Shakira, esta vez no ocurrió.

#VÍDEO | Gerard Piqué llega a casa de Shakira a por sus hijos sin confirmar si existe una crisis con Clara Chía https://t.co/mxIJnaZRHM pic.twitter.com/1A9bsw8KK8 — CHANCE (@CHANCE_es) January 18, 2023

