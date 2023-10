Piqué es descubierto: el apodo en clave secreta a Clara Chía cuando estaba con Shakira

Gerard Piqué y Shakira fueron foco de atención en los últimos meses luego de su polémica separación en junio del año pasado, luego de que se revelaran las infidelidades del exfutbolista del Barcelona.



La cantante colombiano habría descubierto algunos desplantes amorosos del español con el que compartió 12 años de su vida y con quien tuvo dos hijos: Milan y Sasha.



Sin embargo, la artista barranquillera aprovechó la polémica que generó su separación para relanzar su carrera musical y volver a estar en los primeros lugares de las listas de reproducción.



Canciones como ‘El Jefe’, ‘TQM’ y ‘Mussic Sesiones #53’, que hacen cierta referencia a Gerard Piqué y su familia, alcanzaron un éxito mundial y se posicionaron como las más escuchadas durante varias semanas.

Shakira, cantante colombiana. Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

El apodo secreto de Piqué a Clara Chía

En los últimos días, se conoció un insólito detalle sobre la relación de Gerard Piqué y Clara Chía, quienes habrían engañado a Shakira mientras él estaba en una relación amorosa.



Aunque no se han confirmado las infidelidades del empresario español cuando vivía con la barranquillera, salió a la luz una revelación que podría aclarar los rumores.



La periodista Nuria Marín explicó que Shakira tendría conocimiento de las infidelidades de Piqué y de la relación que mantenía con Clara Chía.

La pareja se separó en junio de 2022. Foto: Instagram @shakira /@3gerardpique

Según sus palabras, la cantante colombiana no era ajena de la situación que vivía el exjugador a sus espaldas y del amor que nacía con Clara Chía.



Por otro lado, la periodista Laura Roigé afirmó que Piqué tenía un apodo clave para referirse a la joven de 24 años, mientras que estaba con la barranquillera.



“El futbolista inició una relación paralela con Clara Chía, pero ella no era una más, ahí había amor, Piqué le decía a Clara Chía mientras estaba con Shakira ‘tú eres mi primera dama”, explicó la periodista.



Además, señaló que Shakira no le tenía un sobrenombre a Clara Chía antes de confirmar las infidelidades de Gerard Piqué. “El nombre con la que Shakira la llamara era ‘la mosquita muerta’”, dijo en el programa Mitre Live.

Gerard Piqué y Shakira Foto: Efe

De hecho, indicaron que Milan y Sasha sabían de las aventuras de su padre y le tenían un apodo bastante llamativo al nuevo amor de Piqué: “La empleada de papá”.

Shakira sorprende al nombrar al hombre de su vida



Shakira, plataforma Service 95, hizo unas declaraciones que le dieron la vuelta al mundo y donde confesó quién ha sido el hombre de su vida: descartó automáticamente a Gerard Piqué y Antonio de la Rúa.



“Nos conocimos cuando solo tenía 21 años, porque quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí”, inició explicando la cantante colombiana.



Y agregó: “A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije , ‘Pero, ¿sobre qué?’. A lo que respondió: ‘Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento’. Eso es lo que hacía, contar historias, y así conquistó nuestros corazones”.

Piqué y Shakira. Foto: Redes sociales

Sus palabras revelaron que el hombre de su vida fue Gabriel García Márquez, una persona por la cual tenía total admiración desde su infancia por su dedicación y trabajo.



“Era muy obsesivo con su trabajo, podía editar sus libros hasta nueve veces. Y eso me recuerda a mí cuando estoy en el proceso de crear música. Siempre estaba en búsqueda de la perfección, y por eso creo que estuvo muy cerca de ella”, precisó Shakira.

