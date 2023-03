No cesa la polémica entre Gerard Piqué y Shakira. Tras la mediática separación después de una relación de doce años, el exjugador del Barcelona y la cantante barranquillera siguen copando titulares de la prensa rosa por los detalles que rodean su adiós.

Este domingo, una entrevista de Piqué con 'El País', de España, ha sido reseñada en los medios internacionales debido a sus supuestos dardos a Shakira.



Ahora, en medio del caos que desatan sus palabras, surgió una nueva reveladora información. Y es que, según el reconocido programa 'Fiesta', de 'Telecinco', Piqué tenía un plan 'de venganza' contra Shakira, pero Montserrat Bernabéu, su madre, lo frustró.

'El plan de venganza de Piqué'

Piqué y Shakira. Foto: Capturas de pantalla

Según Saúl Ortíz, la madre del exjugador, señalada por algunos medios como opositora de Shakira, "es una víctima más".



"Montserrat ha tenido siempre una actitud muy cercana con Shakira, protectora, la ha cuidado muchísimo y ha evitado conflictos de paparazis con el matrimonio", manifestó el reportero en la última edición de 'Fiesta'.



De hecho, en medio de su defensa, Ortíz lanzó una revelación y manifestó que Piqué tenía un 'plan de venganza', pero la progenitora lo frustró.



"En algún momento Piqué ha querido 'montar un pollo' y su madre lo ha frenado y le ha dicho 'no es sentato', 'no tienes que hablar', 'no tienes que buscar más conflictos'", dijo el reportero sobre el supuesto 'plan de venganza' de Piqué contra Shakira.



"Piqué quería venganza", comentan en la nota relacionada de 'Fiesta'.

