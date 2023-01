La separación de la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué se ha llevado por delante a un montón de personas, entre ellas, a la mamá del exjugador, Monserrat Bernabeu.

La relación entre los tres se ha roto completamente y los medios en España se han encargado de revelar el porqué de la situación.



Desde junio del 2022, cuando se anunció oficialmente es rompimiento de la barranquillera con Piqué, la madre del exjugador pasa por momentos bien complicados.



Advierten que hizo todo lo posible porque la relación no llegara a su fin, pero hubo pequeños detalles que no le gustaron a la barranquillera.

¿Será verdad?

Aseguran que luchó para que la separación no sucediera y en estos momentos le duele que sus nietos, Sasha y Milan, no están cerca de ella y los vea cada vez más lejos.



El dolor de la abuela es grande, dicen, y que aunque siempre ha sido de bajo perfil, el día lo pasa triste por no tener cerca a sus nietos.



Varios seguidores de Shakira van a su casa, le demuestran el apoyo a la cantante y aplauden el gesto de la bruja que estaba en el balcón y que señalaba a la casa de su exsuegra.



Lecturas informó que Bernabeu puso todo su empeño para que siguieran juntos, pues no quería separarse de sus nietos, algo que está ocurriendo, algo que la tiene en mal estado de ánimo.



A Shakira, advierten, no le cayó bien que la mamá de su expareja se viera paseando con la novia de Piqué, Clara Chía Marti, poco después de que se anunciara la separación.

