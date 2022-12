La vida de Gerard Piqué está resuelta, pero su tranquilidad no. La separación con la cantante Shakira fue oficializada en junio pasado, pero ya han pasado seis meses y sigue sindo el tema del día.

El exfutbolista estuvo invitado en un programa con el influencer y streamer Ibai Llanos y 'se fue de lengua', algo que le están cobrando por estos días.

(Piqué, en problemas: Clara Chía y la enfermedad que la avergüenza)(‘Dibu' Martínez: psicólogo analizó al arquero argentino en los penaltis)

Fuertes reacciones





Piqué habló del fútbol mexicano, pero no en los mejores términos. El exjugador del Barcelona aseguró, de forma sarcástica, que ese país se paralizó por el "gran mundial" de su selección.



El papá de Milan y de Sasha estuvo en ese programa previo al partido de la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia, pero soltó varias perlas.



"Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada", dijo.



Y agregó: "No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial".



De inmediato, los mexicanos reaccionaron y no lo rtrataron bien. Lo criticaron, le enrostraron a Shakira, en fin, lo destrozaron.

Un perfil en TikTok llamado 'Todo sobre Twitch' estuvo encima de la declaración y se leen mensajes como: "Es que han estado escuchando a Shakira y no han tenido tiempo".



No es nuevo este tema de Piqué, pues en España hace lo mismo, critica a todo lo que 'huela' a Real Madirid', va en contra de todo lo que no le gusta y lo va diciendo, pero en Mpéxico no es un personaje quierido.



(No era su madre: Antonia Farías, la mujer que abrazó a Messi en la cancha)

(Foto de Messi rompe récord en Instagram: el rival fue un huevo)



Deportes