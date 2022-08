Gerard Piqué desató toda una ola de polémica al dejarse ver en público con la mujer que sería su nueva novia, Clara Chía Marti.

Las imágenes de un supuesto beso con ella le dieron la vuelta al mundo y pusieron el ojo sobre Shakira, quien no se ha pronunciado desde el anuncio de la separación.



Luego de que el paparazzi Jordi Martin dijera que la barranquillera "está devastada", la vieron andar en su carro.



Y, además, le preguntaron por cómo se sentía tras las controvertidas fotos.



Su reacción sorprendió a todos sus seguidores.



¿Shakira, 'devastada´?

La cantante tendría como objetivo vivir con los menores en Estados Unidos. Foto: Instagram: @shakira

Este martes se conocieron las primeras imágenes de Shakira tras el beso de Piqué con su supuesta nueva novia.



En ellas se le ve estar con sus dos hijos, Milán y Sasha.



A juicio de Jordi Martin, quien tomó las fotos, Shakira está "más triste y desolada que nunca", según dijo en su cuenta de Instagram.



"Yo a Shakira la noté peor que nunca. He cubierto todo el tiempo de la ruptura y esta es la vez que peor la he visto. Está abatida", añadió en la televisión española.



De hecho, según cita 'TN', Martin habría revelado el único favor que le pidió la cantante.



“Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”, reseña el medio en mención.



"Piqué le está haciendo daño, mucho mucho daño", concluyó Martin en su último informe.



Ahora, el turno para expresarse fue para Shakira, quien sin hablar dejó muy claro cómo está.

Shakira reacciona

Foto: Captura de pantalla 'SOCIALITÉ', @Shakira

Luego de que se hicieran viral también las imágenes de Piqué y su supuesta nueva pareja en un matrimonio, Shakira fue alcanzada por la prensa de entretenimiento.



La barranquillera fue captada por las cámaras de varios medios, pero principalmente de Europa Press, que de hecho alcanzó a mostrar la grabación de cómo reaccionó Shakira al ser interrogada por las fotos de Piqué.



En el clip, se le ve a la cantante ir en su carro junto a sus hijos mientras la prensa la acecha.



Ante las preguntas de "¿Cómo estás tras las fotos de Piqué"?, Shakira intentó no responder.



Luego, antes de partir, picó el ojo y soltó una sonrisa.

