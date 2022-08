Piqué y Shakira no salen del ojo del huracán después de que se anunciara su separación hace más ya de dos meses.

El futbolista catalán ha sido señalado por la mayoría de medios de comunicación como el supuesto culpable de la ruptura. Sin embargo, esa información nunca se ha confirmado.



Precisamente, sobre ese halo de dudas que pesan sobre Piqué, acaba de conocerse un video por el que, según prensa, Shakira lo demandaría.



En la grabación, el español habría puesto en riesgo la vida de uno de sus hijos.



(No deje de leer: Luis Díaz 'saluda a la bandera': gran regalo con Liverpool a militar colombiano).

El revelador video

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Captura de pantalla ESPN, AFP

De acuerdo con una grabación hecha por el paparazzi Jordi Martin, que ha seguido muy de cerca la separación, Gerard Piqué habría manejado a alta velocidad con su hijo Milán en el puesto de copiloto para ir al aeropuerto de Barcelona.



"Lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos", expone el reportero de entretenimiento.



(Además: Daniel Galán quiere seguir haciendo historia: este es el nuevo reto por superar).

Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a @shakira @3gerardpique lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos. pic.twitter.com/X15QjrqtQ1 — Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 29, 2022

Esa situación habría despertado malestar en Shakira. Y, de hecho, según medios latinoamericanos, como 'VíaPaís', "lo acusaría de haber puesto en riesgo la vida de su hijo mayor".

Dudas por 'engaño'

Facebook Twitter Linkedin

Pique y Clara se habrían conocido en la empresa de la que él es dueño. Foto: Instagram: @shakira @ 3gerardpique

"Se sabe que Gerard tiene un mejor amigo, y que Clara era la novia del hermano de ese amigo. Me dicen que Piqué quedó flechado desde la primera vez que la vio y cambiaron teléfonos. En un principio, empezaron a salir a escondidas”, afirmó inicialmente Martin este martes en el programa 'El gordo y la flaca', sobre la nueva pareja de Piqué.



"Shakira no ha sido la única persona engañada", añadió.



“Piqué no solo le quitó la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despidió de Kosmos. En cambio, contrató a la chica. Esta relación comenzó con el engaño a Shakira y al pobre novio de Clara”, expresó el paparazzi.



Según dijo, en la pasada fiesta de las populares fotos, "la chica se vio muy amigable con los amigos del futbolista, ya que trabajan juntos en Kosmos".



"La chica está refugiada en casa de Piqué. Me dicen también que los hijos de Piqué ya la conocen. Clara es la que se encarga de ellos y de entretenerlos", aseveró el reportero de entretenimiento.

Más noticias

DEPORTES