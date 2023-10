Gerard Piqué se sincera y dice que un porro 'a veces no está nada mal'

Gerard Piqué no puede dar papaya. cada comentario que hace en público, sobre todo desde su separación de la colombiana Shakira y su relación con Clara Chía Marti, es motivo de controversia.



(Le puede interesar: Gerard Piqué: solo estuvo tres días con sus hijos, ¿Shakira cambió reglas del juego?)

Piqué no accede a entrevistas, pero sí es muy activo con sus declaraciones en Twicht, pues suele hacer directos para debatir temas de la Kings League.

Otra polémica de Piqué

Facebook Twitter Linkedin

Piqué. Foto: Kings League

En uno de los últimos directos que tuvo junto a sus amigos, Piqué soltó otra 'perla' que ha dado mucho que hablar en las redes sociales.



Después de que uno de los asistentes a la reunión le contase al exfutbolista que Ferrán Corominas (jugador de Ultimate Móstoles) había mandado un mensaje al chat y que le había aconsejado en tono irónico y divertido que ''dejara los porros'', Piqué respondió sin tapujos: "Dile que a veces no están nada mal".



De inmediato, los compañeros de Piqué empezaron a negar rotundamente su afirmación. ''No, no, no'', ''No estamos de acuerdo'', dijeron. ''Borrad esto del directo'', agregaron en tono divertido.

Otra polémica

Facebook Twitter Linkedin

Piqué y Shakira. Foto: EL TIEMPO

Mientras la colombiana Shakira es la gran estrella, en España se habla de la nueva visita de Gerard Piqué a sus hijos en Miami, pero esta vez no fue larga.



Se supo que estuvo algunos días con Sasha y Milan, pero no los indicados por el acuerdo al que llegaron en diciembre pasado.



En el programa de Sonsoles se ha dicho que "Piqué llegó el viernes a Miami, estuvo con sus hijos en un hotel, pero no los 10 días convenidos",



"Cogió un vuelo de vuelta a Barcelona. Viene a ver a sus hijos tres días al mes", dijo el ex de Paulina Rubio, el corresponsal del programa en Estados Unidos.





DEPORTES

Más noticias de deportes