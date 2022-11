El defensa Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona de 35 años y campeón con España en el Mundial-2010 y la Eurocopa-2012, anunció este jueves por sorpresa su retirada como futbolista.



"Ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo y así será. Este sábado (ante el Almería) será mi último partido en el Camp Nou", anunció en un vídeo de unos dos minutos en sus redes sociales.



Tras ese anuncio, los fanáticos de Shakira 'celebran' su partida con creativos memes.



"El efecto de Monotonía", "Ganó Shakira" y "Todo para no usar la camiseta con el nombre de Shakira", los comentarios más populares.



'El efecto de Monotonía'

Gerard Piqué Foto: Alejandro García. Efe

En el vídeo muestra imágenes de él siendo niño con la camiseta del Barça o pidiendo autógrafos a las estrellas de entonces. "Pasaré a ser un culé (hincha del Barça) más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos y mi familia. Ya me conocéis, tarde o temprano volveré", afirmó, lo que pudiera ser entendido como un regreso futuro al equipo como técnico o directivo.

Piqué se retira para no tener que llevar la camiseta con el anuncio de Shakira. pic.twitter.com/9TjztZKbVX — Kobra (@SKobra7) November 3, 2022

Gerard piqué prefirió retirarse antes de usar la camiseta con el nombre de Shakira 🫢 pic.twitter.com/YYtwkxjqH1 — Memes_Shakira (@Memes_Shakira2) November 3, 2022

— Fandom de Piqué: “hoy 3 de noviembre es un día triste para el fútbol, se retira un grande”.



— Fandom de Shakira: pic.twitter.com/eM7niU71PQ — . (@Fausto_lastra99) November 3, 2022

Piqué llegó al Barça con 10 años, pero entre 2004 y 2008 pasó al Manchester United -que en la 2006-2007 le cedió al Real Zaragoza-. Con el equipo inglés conquistó la Liga de Campeones en 2008, antes de regresar al club de sus amores. Con el Barcelona,

Piqué ha conquistado ocho títulos de la Liga española, siete Copas del Rey y, sobre todo, tres Ligas de Campeones de Europa y tres Mundiales de Clubes. Con la selección española fue internacional entre 2009 y 2018, formando parte de los planteles campeones del Mundial de Sudáfrica-2010 y de la Eurocopa de Polonia/Ucrania-2012.

Shakira viendo que Piqué no aguantó la presión y se va a retirar pic.twitter.com/4SHuTZrXT7 — KPININI 🦅 (@kpininimemes) November 3, 2022

barsa: usaremos el nombre de shakira en la camisa

Piqué: pic.twitter.com/MxbYHmoEET — Black_Memes507 (@Black_memes507) November 3, 2022

Piqué no solo ha ocupado páginas en la prensa deportiva en los últimos años, sino también en las informaciones de sociedad por su relación con la cantante colombiana Shakira. La pareja, recientemente separada, tuvo dos hijos. También es conocido por su papel como empresario. Con la empresa de derechos deportivos Kosmos se encargó principalmente de la reforma de la Copa Davis de tenis, a la que dio un nuevo formato.

