Mientras la artista colombiana Shakira arrasa con sus éxitos musicales, y el exfutbolista Piqué está inmerso en el mundo de la Kings League, nuevas revelaciones surgen en torno a lo que es la relación de la expareja. (Le puede interesar: Clara Chía no se esconde: contundente reacción tras canción de Shakira 'a Piqué')

Según últimas revelaciones, en el proceso de separación ya habría decisión conjunta sobre la famosa mansión que era propiedad de ambos.



Al parecer, Shakira no sería más la propietaria de la mansión ubicada en Barcelona y donde actualmente está viviendo con sus hijos, Milan y Sasha, incluso con sus padres, William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll.



¿Qué pasó? Piqué se habría quedado con la mansión en la que vivía con Shakira. La residencia, que está ubicada en la urbanización Ciutat Diagonal de Esplugues de Llobregat, en una zona exclusiva en Barcelona, estaría ahora a nombre del exfutbolista y de su padre.



El paparazzi Jordi Martin, quien ha hecho escandalosas revelaciones, aseguró ahora que pudo constatar que la cantante colombiana no es más la dueña del que ha sido su hogar los últimos años.

Mansión de Shakira y Piqué en Barcelona. Foto: LA NACIÓN

“Tuve hace dos meses acceso a las escrituras y me llevé una sorpresa”, contó durante una participación en el programa ‘Intrusos’.



Indicó que la expareja adquirió la vivienda en 2012, a nombre de una corporación registrada en la ciudad española.



“Pero, al día de hoy, en esa empresa ya solo salen Piqué y su papá, Shakira ya no figura, por lo cual ella ya no es propietaria de la casa”, dijo.

¿Cómo es la mansión?

Interior de la mansión de Shakira. Foto: LA NACIÓN

Construida en 2012 por la arquitecta catalana Mireia Admetller, la propiedad tiene tres pisos y dos niveles de subsuelo con garaje y bodega.



Uno de sus atributos principales son sus enormes ventanas desde la que la familia puede admirar las vistas panorámicas a la ciudad.



A lo largo de estos años, Shakira disfrutó con sus hijos Milan y Sasha de la variedad de comodidades que tiene la casa.



Para los perfiles más deportistas tiene un gimnasio, una cancha de fútbol y otra de pádel, mientras que si se buscan opciones para distintas actividades pueden optar por pasar un rato en la pileta, en la zona de juegos, ver una película en el cine privado o leer un libro en la biblioteca.



La casa está valorada en un precio de entre 12 y 14 millones de euros (de 12,736,800 a 14,859,600 dólares).



