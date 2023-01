Gerard Piqué vive horas de máxima tensión por cuenta del lanzamiento de la nueva canción de Shakira, su expareja. Esto, debido a que se espera que el estreno de la barranquillera sea un 'desahogo' por la ruptura que vivieron ella y el español a mediados del año pasado.

En la antesala del lanzamiento, programado para la noche de este miércoles, el 'streamer' español Ibai Llanos, amigo y socio de Piqué, fue sorprendido al ser interrogado por el lanzamiento de la barranquillera.



Su respuesta: un 'baldado de agua fría' para los aficionados del exdefensor del Barcelona, pues dicen que le habría soltado la mano.





Piqué 'se queda solo'

Gerard Piqué fue defensa del FC Barcelona hasta este 2022. Foto: EFE

En su última transmisión en Twitch, el 'rey' de la plataforma fue interrogado por el lanzamiento de la sesión de Shakira con Bizarrap.



Llanos, el gran socio de Piqué en su nuevo proyecto, la liga de fútbol 'amateur' y poco tradicional 'King's League', sorprendió a algunos con su respuesta.



"A mí Shakira me gusta mucho. Las veces que he estado con ella ha sido una persona encantadora, de verdad, encantadora", dijo de entrada el 'streamer'.



"Me cae bien, la verdad, evidentemente no es mi amiga, la he visto tres veces en mi vida...", añadió.







"Piqué se queda solo" y "Mira lo que dice el amigo", los comentarios más populares en el video.

