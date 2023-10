'Shakira factura y Piqué se fractura': los divertidos memes que dejó la caída de Gerard

Gerard Piqué estuvo en México por algunos negocios. El exfutbolista del Barcelona asistió al lanzamiento de la Kings League Américas, pero no fue protagonista por el evento, sino por un fuerte golpe que se llevó.



En su paso por México, se conoció un video en el que exjugador de la selección de España camina en un escenario púbico, en el que era aclamado. En la tribuna se ve que hay una camiseta con el número 3 que lucía y comenzó a acercarse al aficionado para firmarle la prenda.



Mientras hablaba por su teléfono celular y no se percató que el camino se terminaba y justo cuando estaba al frente de la camiseta se cayó, se fue al hueco, tal y como lo muestra el video.

Piqué haciendo la gran caida de Fer de Maná 😂 pic.twitter.com/8EI7E1SO5z — DanniRey👑 (@DanielrReinoso) October 25, 2023

Luego, en otro video, indica que era parte del show y que había caído de pie. Lo mejor, no le pasó nada, pero el susto fue tremendo.



Sin embargo, su caída no pasó desapercibida y fue centro de los mejores memes de las redes sociales que no personan; acá las imágenes más divertidas.

Shakira viendo la caída que se puso su ex marido Gerard Piqué 🤣🤣 pic.twitter.com/AscB6MwmIj — Arturo Criollos (@arturo_criollos) October 26, 2023

Shakira factura y Piqué fractura.pic.twitter.com/lyPC2AYMB5 — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) October 25, 2023

Rueda Piqué rueda! pic.twitter.com/cjGYWF9pld — Jesus (@jesusdelbarrio) October 25, 2023

