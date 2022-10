Pasan las semanas y la separación del futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira no desaparece de los portales de entretenimiento del mundo.

Este lunes, según adelantó el 'paparazzi' Jordi Martin, se conoció que algunos trabajadores de la principal empresa de Piqué, la firma Kosmos, habrían renunciado como una especie de protesta colectiva.



Bajo esa ruptura interna en el entorno del jugador, un allegado que cita la revista 'Caras' habría profundizado la polémica.



"Filtran que Gerard Piqué se burla de Shakira con Clara Chía Martí: "Me siento más joven", titula el medio en su nota alusiva.



(Puede leer: Piqué, 'no todo es perfecto': revelan el primer problema que vive con su novia).

'Me siento más joven'

Ambas celebridades tuvieron una relación de 12 años y dos hijos. Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

De acuerdo con la nota del reconocido medio, "una fuente cercana a Gerard que él mismo asegura que "volvió a sentirse joven", haciendo alarde de la diferencia de edad entre su actual y su ex (Shakira)".



Aunque el portal no identifica a su supuesta fuente, los fanáticos enlistan los comportamientos que Piqué ha tenido tras el anuncio del divorcio.



A juicio de los seguidores de Shakira, no ha estado bien que el jugador aparezca en público con su nueva novia.

Gerard Piqué y su novia Clara Chia Marti, súper felices y enamorados, paseando en monopatín por las calles de París. Amo mucho la complicidad única que tienen entre ellos, sin importarle en lo absoluto el chusmerio barato, simplemente viviendo su historia de amor 💘👫🇫🇷🛹💞 pic.twitter.com/XEVEFKCSLM — 🐱♥Daniela Aguirre♥🐬 (@DaniAguirre_) September 28, 2022

